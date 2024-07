Lecture Zen Résumer l'article

Assassin’s Creed Shadows, futur opus majeur de la saga culte, intègrera un cycle des saisons. Les environnements évolueront en conséquence, avec un impact a priori réel sur le gameplay.

En fin d’année, Assassin’s Creed Shadows risque de faire le bonheur des fans de la saga culte d’Ubisoft. C’est le premier opus ambitieux depuis Assassin’s Creed Valhalla, paru en 2020. Par conséquent, on s’attend à vivre une expérience pleine de nouveautés, matérialisées par un gameplay toujours plus précis. À ce sujet, Ubisoft a publié un court clip le 21 juillet sur Twitter montrant le cycle des saisons.

Dans Assassin’s Creed Shadows, il y aura donc la prise en compte du cycle naturel de l’année calendaire, à savoir les passages par le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Dans la publication partagée sur le réseau social, on peut apprécier l’impact visuel des différentes saisons dans un même décor. Les paysages seront logiquement recouverts de neige en hiver, quand les cerisiers japonais se pareront de rose le printemps venu. Le tout est maintenant de savoir si ces changements ne seront qu’esthétiques.

Dans Assassin’s Creed Shadows, les saisons auront un impact

« Bravez des conditions météorologiques imprévisibles, des changements de saisons et des environnements réactifs », fait savoir Ubisoft sur le site officiel d’Assassin’s Creed Shadows. On comprend dès lors que les saisons auront nécessairement un impact sur le gameplay, à condition que les promesses soient tenues.

En mai dernier, à l’occasion d’un entretien accordé à IGN, Ubisoft avait donné davantage de précisions sur les conséquences du cycle des saisons. Karl Onnée, producteur, révélait alors : « Nous avons poussé le concept pour nous assurer que le gameplay et la direction artistique ne soient pas séparés, mais entremêlés. »

Été Hiver

Concrètement, l’été, on pourra profiter des étendues d’eau pour se cacher des adversaires. L’hiver ? Elles seront gelées et, par extension, inutilisables dans une approche basée sur l’infiltration. Au printemps, les herbes hautes permettront de se dissimuler en un éclair. Ce ne sera pas forcément le cas l’automne ou l’hiver. L’hiver devrait d’ailleurs être la saison la plus compliquée pour les adeptes de l’infiltration : outre les eaux inutilisables et la végétation éparse, il faudra faire attention aux tas de neige situés sur les toits (on pourra les faire tomber en marchant tout près, ce qui alertera les gardes). En contrepartie, le bruit des bourrasques pourra étouffer quelques bruits.

Printemps Automne

Cette prise en considération des contraintes et avantages de chaque saison pourrait encourager à privilégier l’un ou l’autre des deux personnages. En effet, dans Assassin’s Creed Shadows, on pourra enfiler le costume d’une shinobi (gameplay plutôt axé sur la discrétion) et celui d’un samouraï (gameplay davantage orienté action). L’hiver, où l’infiltration est plus difficile, on serait plutôt tenté d’incarner le samouraï. « Les joueuses et les joueurs vont devoir s’adapter constamment à ce que l’environnement leur donne », explique Jonathan Dumont, le directeur créatif.

À noter qu’Assassin’s Creed Shadows n’est pas le premier opus à prendre en compte le cycle des saisons. Assassin’s Creed III, paru en 2012, le faisait déjà, mais avec beaucoup moins d’impact sur le gameplay. Contacté par Numerama, Thomas Méreur, grand spécialiste de la saga et auteur du livre Les Secrets d’Assassin’s Creed, explique : « Ça ralentissait juste Connor quand il marchait dans la neige. Il y avait même des zones de neige profonde où il galérait à avancer. En gros, c’était pour pousser à faire du Parkour dans les arbres et à coller avec le cadre et les événements du jeu. »

