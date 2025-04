Lecture Zen Résumer l'article

Un nouveau jeu vidéo tiré de la franchise Zelda arrive sur la Nintendo Switch 2. Attention, cependant : ce nouveau titre de la trilogie Hyrule Warriors va proposer une expérience vidéoludique très différente de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Soyez prévenus, si vous ne connaissez pas le genre du musō.

Des rumeurs laissaient entendre que le line-up de lancement des jeux qui accompagneront la sortie de la Switch 2 serait maigrichon. Il n’en sera rien : lors de la présentation de la nouvelle console de Nintendo, c’est une pluie vidéoludique qui s’est abattue durant le Direct du mercredi 2 avril 2025, avec beaucoup de surprises.

Il n’y aura pas de jeu Mario au démarrage de la Switch 2, mais Nintendo n’a pas oublié de mobiliser ses autres grandes licences pour frapper fort. L’atout maître reste bien sûr Mario Kart World, qui se la joue monde ouvert, mais la société japonaise pourra aussi compter sur Kirby Air Riders et Donkey Kong Bananza. Et puis, la franchise Zelda est aussi de retour.

De quoi ravir les joueurs et les joueuses fans de la saga, évidemment, surtout après les excellents titres Breath of the Wild (assurément le jeu de la décennie 2010 et l’une des meilleures expériences vidéoludiques de tous les temps), et sa suite, Tears of the Kingdom (qui est un autre chef-d’œuvre du dixième art), sorti en 2023.

Vous avez adoré Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ? Pas de bol : le prochain jeu de la saga Zelda sera tout à fait différent. // Source : Nintendo

Un jeu Zelda peut-être, mais différent

Cependant, pas d’emballement pour autant : s’il est toujours plaisant de retourner sur les terres du royaume d’Hyrule, sachez que la sensation proposée par le nouveau jeu Zelda sur Switch 2 ne sera absolument pas celle à laquelle le public s’était acclimaté avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. En clair, ce ne sera pas de l’action-aventure en monde ouvert.

Le jeu vidéo, titré Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau, proposera une approche différente, établie sur le genre du Hack ‘n’ slash : vous avancez sur une carte et affrontez des hordes de monstres que vous dégommez à la pelle. Vous gagnez ainsi en expérience, et pouvez grimper en niveau et améliorer talents, armes et équipements.

Ce genre particulier, qu’on appelle musō au Japon, ne fait évidemment pas des Chroniques du Sceau un mauvais jeu. Après tout, il s’agit du troisième volet de la saga Hyrule Warriors, après un premier titre sorti en 2014 sur Wii U et 2018 sur Switch, suivi de L’Ère du fléau, à partir de 2020 sur la Switch. Mais, il faut avoir en tête que c’est de la pure castagne.

Celles et ceux qui ont déjà joué aux titres précédents savent totalement à quoi s’attendre avec le sous-genre du beat them all de masse : de la bonne grosse bastonnade avec des coups invraisemblables, capables de terrasser des dizaines d’ennemis à la fois. Une orientation différente, éloignée en tout cas des récents jeux The Legend of Zelda.

Les Chroniques du sceau constitue donc un pas de côté dans un univers familier — vous retrouverez des décors, des histoires et des personnages qui feront rejaillir des souvenirs. C’est aussi pour Nintendo un moyen facile de compléter l’histoire d’Hyrule, car les besoins de développement d’un musō sont moindres qu’un monde ouvert.

Ici, Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau (Hyrule Warriors: Age of Imprisonment en anglais) doit aider à faire le lien entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Plus précisément, ce hack’n’slash servira de préquel à Tears of the Kingdom. C’était déjà la même logique avec L’Ère du fléau, qui précédait d’un siècle Breath of the Wild.

La princesse Zelda sera au cœur de l’aventure. // Source : Nintendo

Reste enfin une dernière option, si le système de combat et le gameplay de Hyrule Warriors ne sont pas votre truc : sachez que la Switch 2 fera une place à Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, via la rétrocompatibilité. Surtout, ils auront droit à une remise à niveau, pour profiter d’une résolution et d’une fréquence d’images améliorée, et du HDR.

Autrement dit, la Switch 2 peut être une bonne occasion de se relancer dans ces deux aventures, ou bien de faire celle qui vous manquait, en bénéficiant d’un nouvel écrin. Cela, à condition d’accepter la grille tarifaire actualitée qu’a prévu l’entreprise japonaise, et qui va faire mal au portefeuille : une console à 470 euros, des jeux vidéo à 90 euros l’unité.

