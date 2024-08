Lecture Zen Résumer l'article

Vous pensez avoir reconnu l’un des personnages d’Alien : Romulus ? Vous avez entièrement raison. Un comédien iconique de la saga fait son retour dans le film de Fede Álvarez, actuellement au cinéma.

Dans Alien : Romulus, la menace vient des terrifiants xénomorphes, mais également d’un autre personnage androïde plutôt mystérieux : Rook. Si son visage vous est étrangement familier, c’est tout à fait normal. Ce caméo signe la réapparition d’un acteur bien connu de la saga Alien.

Attention, spoilers à venir sur Alien : Romulus ainsi que sur Alien, le huitième passager.

Ian Holm est (presque) de retour

Plus de 40 ans après sa sortie, Alien, le huitième passager conserve son statut de monument de la pop culture. Parmi ses personnages cultes se trouvent évidemment l’héroïne badass Ellen Ripley, incarnée par Sigourney Weaver, et Ash, une intelligence artificielle plus maléfique qu’elle n’en a l’air, et qui meurt à la fin du film. Ici, cet androïde est interprété par Ian Holm, un acteur britannique hélas décédé en 2020.

Pourtant, il fait bel et bien un caméo dans Alien : Romulus, sorti le 14 août 2024, sous les traits d’un nouvel homme synthétique : Rook. Une prouesse permise par la magie des effets spéciaux numériques et par l’animatronique, qui donne vie à des créatures robotisées. Sur le tournage, Daniel Betts était ainsi chargé de la performance faciale et vocale, tandis que le visage et la voix d’Ian Holm lui ont été superposés en post-production.

Ian Holm donne ses traits à Ash, puis Rook. // Source : 20th Century Fox

On doit dire que le résultat est peu convaincant visuellement, soulevant des questions cruciales concernant l’utilisation du visage des acteurs après leur mort, mises sur la table lors de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, en 2023. Une décision d’autant plus étrange que d’autres comédiens incarnant des androïdes de la franchise sont toujours vivants. C’est le cas notamment de Lance Henriksen, l’interprète de Bishop dans Aliens, le retour et Alien 3.

Ash et Rook sont-elles la même personne ?

Non : il s’agit de deux androïdes différents, qui partagent uniquement leur modèle de série et leur appartenance à la compagnie Weyland-Yutani. Une ressemblance qui n’a rien d’étonnant : deux décennies à peine séparent les événements d’Alien, le huitième passager et Alien : Romulus. Il reste donc cohérent que deux robots produits à la même période partagent le même visage.

Dans une interview au média américain Entertainment Weekly, le réalisateur de Romulus, Fede Álvarez, a tout de même expliqué que leurs consciences étaient identiques, puisqu’elles étaient toutes deux issues de Mother, l’intelligence artificielle principale de la saga.

Ce qui reste d’Ash dans Alien le huitième passager. // Source : 20th Century Fox

Cependant, plusieurs fans ont soulevé le paradoxe de cette similitude, notamment sur X (ex-Twitter) : si le visage d’Ash est le même que celui de tous les robots de l’époque, pourquoi les membres de l’équipage sont-ils surpris lorsqu’ils découvrent qu’il est un androïde dans Alien, le huitième passager ?

Pourquoi Ash et Rook se ressemblent-ils ?

Alors, d’un point de vue narratif, pourquoi avoir choisi le visage d’Ian Holm pour incarner Ash, puis Rook ? Le réalisateur d’Alien : Romulus, Fede Álvarez, a expliqué à Entertainment Weekly que c’était le seul androïde qui n’avait jamais fait de seconde apparition dans la franchise, alors qu’il était le plus important de tous.

Cela étant, la raison principale est surtout que leurs missions se rejoignent beaucoup : récupérer le xénomorphe pour l’étudier et le rapatrier à l’entreprise Weyland-Yutani, quoi qu’il en coûte, y compris si cela signifie tuer tout son équipage pour y parvenir.

L’objectif est de pouvoir créer une formule chimique nommée Prometheus 5, qui permettrait une évolution plus rapide de l’espèce humaine et la rendrait plus adaptée à la survie dans l’espace, tout en permettant de guérir de nombreuses maladies. Cette mission scientifique rejoint également le premier préquel de la saga Alien, Prometheus, qui contenait également une sorte de matière noire capable de faire muter l’ADN et de créer une nouvelle forme de vie.

