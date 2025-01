Lecture Zen Résumer l'article

Acer a présenté la Nitro Blaze : sa console de jeu Windows immense avec son écran de 11 pouces. De quoi ridiculiser la Nintendo Switch 2, alors que l’écran devrait être plus grand que la première version.

Les vraies stars du CES 2025, ce sont les consoles portables. Il y a évidemment la Nintendo Switch 2, toujours pas annoncée, mais qu’on a pu apercevoir sur le salon en exclusivité. Sauf que ce n’est pas tout : plusieurs autres constructeurs ont présenté des consoles portables sous Windows ou SteamOS. L’un d’entre eux, c’est Acer, avec la Nitro Blaze 11, une console avec un écran de 11 pouces. Autant dire que c’est immense, même en comparaison d’une Switch 2 qui a l’air plus grande que la Switch.

11 pouces : l’écran immense de cette console portable

S’il y a bien une version avec un écran de 8,8 pouces (la Nitro Blaze 8), celle qui fait de l’œil, c’est bien la Nitro Blaze 11 avec son écran de 10,95 pouces exactement. Il s’agit d’un écran tactile avec une définition WQXGA, soit 2 560 par 1 600 pixels. Le tout avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz (parfait pour les jeux d’action) et une luminosité maximale de 500 nits.

L’Acer Nitro Blaze 11 // Source : Acer

Côté connectivité, la Nitro Blaze 11 se met au niveau de la Switch 2 et ses potentiels deux ports USB-C. On y trouve deux ports USB-C (un 4 et un 3.2), du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. La console portable mesure 36,4 centimètres de longueur, 17,1 centimètres de largeur et 1,59 centimètre de longueur. 11 pouces, ça se sent aussi dans le poids : un peu plus d’un kilo pour ce modèle — à voir l’impact sur le confort de jeu.

La fiche technique de l’Acer Nitro Blaze ridiculise la Switch 2

La Nitro Blaze est équipée d’un processeur AMD Ryzen 7 8840HS, associé à une puce graphique AMD Radeon 780 M ainsi qu’à 16 Go de RAM en LPDDR5X. Autant dire que c’est bien plus puissant que ce que devrait proposer la Switch 2 : en même temps, le positionnement n’est pas du tout le même. Pour stocker ses jeux, Acer a intégré 2 To de stockage (SSD PCIe Gen 4).

L’Acer Nitro Blaze 11

Là où la Nitro Blaze d’Acer se différencie effectivement de la Switch 2, c’est sur le prix. La console portable sera disponible en Europe dans quelques mois à partir de 1 199 euros.

