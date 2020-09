Nintendo a officialisé Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, prologue de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il s'agira d'un jeu orienté action, avec plein d'ennemis à battre en même temps.

Nintendo n’est visiblement pas encore prêt à en dire plus sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, suite de l’un sinon le meilleur jeu de la Switch. Mais pour faire patienter les fans, la firme nippone officialise, le 8 septembre, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. Il s’agit d’un prologue situé 100 ans avant les événements du jeu original. Il sera disponible le 20 novembre prochain sur Switch.

Les inconditionnels de Nintendo pourront deviner l’orientation de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau rien qu’en lisant son titre. En effet, il y a déjà eu un Hyrule Warriors sur Wii U (porté sur 3DS et Switch) et les connaisseurs savent qu’il n’a rien d’un jeu Zelda traditionnel. Co-développé par Koei Tecmo, il prend la forme d’un beat them all de masse (genre musô), soit une expérience orientée action où des dizaines d’ennemis apparaissent à l’écran.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild mérite mieux qu'un jeu d'action bourrin

Avec Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, il faut avoir une chose en tête : ce n’est pas parce que vous avez adoré The Legend of Zelda : Breath of the Wild que vous allez l’apprécier. Exceptés l’univers et certains personnages, les deux jeux n’auront a priori pas grand-chose en commun. Il faudra oublier les nombreuses heures passées à errer dans Hyrule sans réel but sinon celui de la découverte. Si The Legend of Zelda : Breath of the Wild mise sur l’exploration et des combats pointus, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau fera la part belle à des affrontements jouissifs.

Nintendo prend peut-être un risque en proposant cet Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, même si les férus des aventures de Link y trouveront leur compte. Ils devront empêcher la destruction d’Hyrule en repoussant les forces du Grand Fléau prénommé Ganon. Nintendo promet des combats nerveux, un gameplay frénétique et un scénario unique. Il sera possible d’incarner Link, mais aussi Zelda et les quatre Prodiges déjà croisés dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Daruk, Mipha, Revali et Urbosa). On pourra les équiper de différentes armes, résoudre des énigmes, faire de l’artisanat grâce aux matériaux collectés ou encore visiter des échoppes.

À noter qu’on pourra jouer à Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau avec un ami sur le même écran (en local).

