Richard Darbois, voix française emblématique d’Harrison Ford, sera au casting du jeu vidéo Indiana Jones and the Great Circle. Mais pas Harrison Ford lui-même. Pour les fans les plus observateurs, ce n’est pas un détail anodin.

À l’occasion de la conférence Developer_Direct du 18 janvier 2024, Microsoft et Bethesda ont dévoilé une bande-annonce d’Indiana Jones and the Great Circle, adaptation des aventures du célèbre aventurier. Les images ont rassuré les fans : les développeurs ont bien modélisé une version rajeunie de l’acteur Harrison Ford. En revanche, pour la voix, la star n’a pas été mobilisée.

Le studio MachineGames n’a pas fait appel à n’importe qui pour incarner le héros légendaire : c’est Troy Baker, l’un des comédiens les plus célèbres du monde du jeu vidéo, qui se cache sous le costume virtuel d’Indiana Jones. Il fait ce qu’il peut pour imiter la voix d’Harrison Ford, mais aux oreilles de certains, l’illusion ne prend pas. Fort heureusement, Richard Darbois est au casting d’Indiana Jones and the Great Circle pour la version française.

Pourquoi la version française d’Indiana Jones and the Great Circle sera meilleure

Quand le jeu sera disponible sur Xbox Series S, Xbox Series X et PC (la date de sortie n’a pas été communiquée), on aura donc le choix entre une fausse version originale (signée Troy Baker) ou une vraie version française (signée Richard Darbois). Effectivement, Richard Darbois peut être considéré comme la voix française emblématique d’Harrison Ford, même si ce dernier a été doublé par d’autres personnes (dont Francis Lax et Claude Giraud).

Il faut d’ailleurs noter que les trois premiers films Indiana Jones ont été doublés par autant d’acteurs différents : Claude Giraud pour le premier, Francis Lax pour le deuxième et Richard Darbois pour le troisième. Il n’empêche, Richard Darbois a signé les trois derniers longs métrages et assuré la voix d’Harrison Ford pour bien d’autres productions majeures (Blade Runner, Le Fugitif, Star Wars VII). Quand les adeptes des VF voient Harrison Ford à l’écran, ils s’attendent à entendre Richard Darbois, d’où la joie des joueuses et des joueurs de le voir au casting du jeu Indiana Jones and the Great Circle.

Indiana Jones and the Great Circle. // Source : Bethesda

Sur le réseau social Twitter, on peut déjà tomber sur plusieurs messages dans lesquels des internautes annoncent la couleur : ils joueront en VF et c’est non négociable. « Indiana ce sera en vf ici », fait savoir Cassim Montilla, journaliste pour Frandroid. Pour Treevax, Richard Darbois devient carrément un argument qui efface certaines craintes : « J’étais moyen chaud quand j’ai vu le trailer VO, que ce soit sur le côté FPS, les graphismes… Mais bordel, Richard Darbois sur la VF ! Ça a sincèrement réveillé mon intérêt ! Je serais capable de ne jouer que pour le plaisir de l’entendre ! » Tant pis pour Troy Baker.

