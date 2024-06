Lecture Zen Résumer l'article

Metroid Prime 4: Beyond est annoncé depuis 2017 et a connu un développement chaotique. Le jeu a enfin refait parler de lui avec une bande-annonce de gameplay. Mais son lancement en 2025 sur Switch pose question, alors qu’une nouvelle console de Nintendo est en préparation.

À l’occasion de l’E3 2017 (une autre époque), Nintendo levait le voile sur Metroid Prime 4. Mais il a fallu patienter jusqu’au Nintendo Direct du 18 juin 2024 pour découvrir une première bande-annonce de gameplay. L’attente fut longue, pour cette suite d’un jeu paru en 2007 sur Wii (Metroid Prime 3: Corruption). Les fans peuvent cependant être rassurés, puisque Metroid Prime 4: Beyond sera disponible en 2025 sur Switch.

Seulement sur Switch ? C’est la question que l’on peut se poser, alors que Nintendo prépare le successeur de sa console hybride (même si l’entreprise refuse toujours de donner plus de détails). Il est difficile d’imaginer le constructeur se priver d’un jeu comme Metroid Prime 4: Beyond pour le lancement de celle qu’on continue d’appeler Switch 2. Ce serait même un candidat idéal pour démontrer la puissance de la console.

Metroid Prime 4 sur Switch 2 ? Notre pari du jour

Metroid Prime 4: Beyond pourrait être le The Legend of Zelda: Breath of the Wild de la Switch 2. On se souvient que cette aventure ambitieuse de Link — lancée en même temps que la Switch — avait également rejoint le catalogue de la Wii U. Cette stratégie cross-generation est intéressante pour Nintendo : elle permet d’offrir un beau départ à sa nouveauté, tout en profitant de l’immense parc installé de sa console précédente. Le coup est double.

Mais, alors, pourquoi ne pas avoir attendu la présentation de la Switch 2 pour mettre en avant Metroid Prime 4: Beyond ? On parle d’un jeu d’action/aventure à la première personne, héritier d’une licence culte et dont le tout premier opus est considéré comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps (Metroid Prime, d’ailleurs disponible sur Switch). Les fans n’étaient plus à quelques mois près.

Metroid Prime 4: Beyond. // Source : Nintendo

On aurait presque pu croire à une exclusivité Switch 2 pour Metroid Prime 4: Beyond, ce qui aurait permis aux développeurs d’aller un peu plus loin dans leurs envies (notamment graphiques). La Switch, limitée techniquement, tire la qualité vers le bas — et les jeux qui sortent sur deux générations différentes en pâtissent toujours. On n’oubliera pas, cependant, que Nintendo travaille sur Metroid Prime 4: Beyond depuis un long moment. Le développement fut d’abord confié à Bandai Namco, avant de revenir à Retro Studios. Une annulation de la version Switch aurait alors constitué un sacré aveu d’échec, doublé d’une trahison pour les propriétaires de la console.

