Lecture Zen Résumer l'article

Depuis ses débuts, la série The Last of Us s’applique à adapter fidèlement le jeu vidéo original, jusque dans ses moindres détails. Une volonté qui prend une toute nouvelle ampleur, puisque la production de HBO s’apprête à poursuivre une démarche cruciale de l’œuvre de base.

Après plus de deux ans d’attente, les fans vont enfin être libérés, délivrés. Le 14 avril 2025, ils pourront ainsi découvrir la saison 2 de The Last of Us, diffusée sur la plateforme de streaming Max, détenue par HBO. L’occasion de connaître la suite des aventures de Joel et Ellie, après un cliffhanger déchirant.

Mais au-delà de l’aspect narratif, qui devrait légèrement être modifié dans ces nouveaux épisodes, et des scènes cultes qui seront évidemment de la partie, la série post-apocalyptique va emprunter au jeu original de Naughty Dog une caractéristique plus surprenante : l’accessibilité.

Pour aller plus loin 12 séries post-apocalyptiques à voir en streaming

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La toute première série HBO disponible en langue des signes américaine

Contrairement à d’autres studios de jeux vidéo beaucoup moins inclusifs, Naughty Dog a régulièrement été salué pour son attention toute particulière portée à l’accessibilité.

Sorti en juin 2020, The Last of Us Part II entrait ainsi parfaitement dans cette démarche, avec des options spécifiquement élaborées pour les personnes sourdes et aveugles, comme une caméra assistée, une vision et un son sur-mesure, une visée mieux adaptée ainsi que des contrôles entièrement personnalisables.

La saison 2 de The Last of Us va poursuivre cette approche en devenant la toute première série HBO disponible dans une version en langue des signes américaine (ASL). Celle-ci sera interprétée par l’acteur Daniel Durant, vu dans le film CODA, et Leila Hanaumi, qui avait déjà assuré la traduction de Barbie, déjà sur Max.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Il s’agit de la première fois qu’une plateforme de streaming décide de proposer une version ASL, lors de la sortie d’une série, même si certains films disponibles sur Max en avaient déjà bénéficié, à l’image de Barbie ou de Beetlejuice Beetlejuice.

« Cela permet de donner vie à The Last of Us d’une façon plus authentique et totalement accessible au public sourd », a déclaré Naomi Waibel, la vice-présidente du management de Warner Bros Discovery, dans un communiqué. « Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans notre objectif d’offrir une expérience de streaming complètement inclusive. »

Aucune information n’a été révélée concernant une adaptation dans d’autres types de langue des signes, notamment française. Cependant, les fans américains pourront découvrir la version ASL de la saison 1 dès le 31 mars, sur Max. Le premier épisode de la saison 2, lui, sera disponible en même temps que la mise en ligne globale aux États-Unis, le 13 avril.

Pour aller plus loin The Last of Us : Abby ne sera pas musclée dans la série et ce n’est pas important

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama