Mark Cerny, architecte des PlayStation, a annoncé que le PSSR de la PlayStation 5 Pro sera amélioré en 2026, en intégrant des évolutions du FSR 4 du constructeur AMD. Les propriétaires de cette console onéreuse peuvent s’en réjouir.

Quand la PS5 Pro a été lancée, beaucoup ont critiqué la console sur sa fiche technique décevante (la partie CPU, notamment) et sur son prix très élevé (800 €, soit du jamais vu pour une console de salon). Mais si on reprend la fameuse expression du singe, du doigt et de la lune, alors se pencher sur ces éléments visibles reviendrait à occulter l’essentiel : la vraie force de la PS5 Pro s’appelle le PSSR, pour PlayStation Spectral Super Resolution.

Exclusif à la PS5 Pro, le PSSR est un équivalent du DLSS de chez Nvidia, soit une technologie de mise à l’échelle avec de l’intelligence artificielle. Pour faire simple, il permet de partir d’une définition faible pour retravailler l’image et obtenir un rendu 4K détaillé, le tout avec de meilleures performances (puisque des ressources sont économisées). Bien utilisé, le PSSR peut faire des miracles (exemple : Final Fantasy VII Rebirth). Et comme attendu, il va s’améliorer avec le temps.

PS5 Pro // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Un gros boost pour la PS5 Pro en 2026 ?

Mark Cerny, architecte des consoles PlayStation, s’est exprimé au sujet de l’avenir du PSSR dans les colonnes de Digital Foundry, le 10 mars. Il a expliqué que l’objectif de Sony est d’offrir « une mise à l’échelle très similaire au FSR 4 à la PS5 Pro, pour les titres de 2026 et en tant qu’évolution du PSSR ». Une sorte de PSSR 2.0, en somme, qui est en réalité le fruit d’une collaboration entre Sony et AMD, constructeur qui fournit les puces des PlayStation.

AMD a récemment lancé la nouvelle génération de son FSR avec les cartes graphiques RX 9070 et RX 9070 XT et les résultats seraient impressionnants — avec un vrai gap par rapport au FSR 3 (qui n’a pas de machine learning). Au point que le FSR 4 se rapproche un peu plus de ce qu’est capable de fournir Ndivia avec le DLSS — la référence du marché.

« Le réseau neuronal (et terrain d’entraînement) du FSR 4 est le fruit de la collaboration autour du Project Amethyst. Et les résultats sont excellents, avec une approche plus avancée qui surpasse le PSSR. Je suis fier de ce travail collaboratif », se réjouit Mark Cerny. Il tient quand même à ajouter que l’intégration pour la PS5 Pro prend du temps et que, pour le moment, le PSSR actuel reste prioritaire. « En 2025, notre priorité est de travailler avec les développeurs pour intégrer le PSSR à leurs titres ; en parallèle, nous avons déjà commencé à intégrer le réseau neuronal [du FSR 4] sur la PS5 Pro (…). Procéder à cette intégration est ambitieux et prend du temps. »

Ray tracing en action sur Hogwart Legacy, sur PS5 Pro. // Source : Sony

Attention, le PSSR ne va pas être remplacé intégralement par le FSR 4. Ce n’est pas le but et, de toute façon, ce serait techniquement impossible. L’objectif est de profiter de certaines de ses avancées sur PS5 Pro. « Le RDNA 4 et l’architecture de la PS5 Pro sont différents, voilà pourquoi je parle de réimplémentation sur la PS5 Pro », précise Mark Cerny, qui pense que la PS5 Pro est armée pour faire tourner le FSR 4 sans besoin d’une nouvelle architecture.

À noter que le rapprochement entre Sony et AMD ira au-delà de la PS5 Pro, avec l’ambition de créer « un idéal d’architecture hardware pour le maching learning » (la PlayStation 6 ?). En ce sens, la PS5 Pro représente une première expérience dans le domaine pour la firme nippone. Si le PSSR 2.0 s’avère convaincant, alors celles et ceux qui y ont cru peuvent espérer des performances à la hausse en 2026. Si jamais GTA 6 en profite, cela pourrait être un game changer.

