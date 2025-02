Lecture Zen Résumer l'article

Rockstar Games a annoncé l’arrivée d’une future grosse mise à jour pour la version PC de GTA V. Au menu : plusieurs améliorations gratuites, héritées en partie des portages sur PS5 et Xbox Series.

Si GTA 6 ne sort pas tout de suite sur PC, Rockstar Games continue de choyer le public cible en améliorant GTA 5. Dans un communiqué publié le 20 février, le studio a annoncé une future grosse mise à jour, qui sera gratuite pour tous les propriétaires (il y en a beaucoup). Le menu sera assez copieux, avec des nouveautés en provenance des portages PS5 et Xbox Series de GTA V.

Rockstar Games fait l’étalage de : « les derniers véhicules et améliorations chez Hao’s Special Works, des rencontres animalières et l’accès à l’achat de l’abonnement à GTA+, sans oublier des options graphiques améliorées, des temps de chargement réduits, et plus ». Les fans de la version PC de GTA 5 — et de GTA Online — devront attendre jusqu’au 4 mars pour en profiter, sans avoir à payer quoi que ce soit.

GTA V sur PC // Source : Rockstar Games

La version PC de GTA V se refait une beauté

Outre les ajouts liés plus spécifiquement au contenu de GTA Online, on parle surtout d’un sacré ravalement de façade pour le titre culte de Rockstar Games.

La liste des changements graphiques et techniques est assez notable :

Ray tracing avec certains effets exclusifs à la version PC (rendu de l’occlusion ambiante, notamment) ;

Compatibilité avec les technologies FSR1, FSR2 et DLSS 3 pour la mise à l’échelle améliorant les performances ;

Réduction des temps de chargement (pour les configurations SSD par exemple) ;

Meilleure prise en charge des définitions et fréquences d’images plus élevées ;

Meilleure compatibilité avec la manette DualSense de la PS5 (gâchettes adaptatives) ;

Ajout du Dolby Atmos pour un rendu sonore plus immersif.

Il y a tellement d’évolutions apportées que Rockstar Games est contraint de proposer deux déclinaisons différentes de GTA V (ancienne et nouvelle), afin de ne pas léser celles et ceux qui n’auraient pas une configuration PC suffisante pour profiter des nouveautés. Le studio indique à ce sujet : « La prise en charge de la précédente version de GTA V sera maintenue, permettant ainsi aux joueurs ne disposant pas de la configuration nécessaire pour la version améliorée sur PC de continuer à jouer. » Les nouvelles configurations préconisées par Rockstar Games sont d’ailleurs les suivantes :

GTA V sur PC // Source : Rockstar Games

Il y aura néanmoins une incidence négative sur GTA Online, avec une fragmentation du public : il y aura ceux qui pourront jouer à la version améliorée, et les autres — « Les joueurs sur PC désirant jouer ensemble devront toujours s’assurer de lancer la même version du jeu. » Si vous avez un ami qui dispose d’une machine modeste, il faudra donc lancer l’ancienne version pour jouer avec lui. Attention, il n’est pas interdit d’envisager un avenir où les développeurs stopperont les mises à jour de la version la plus ancienne.

Rockstar Games a en tout cas raison de choyer la version PC de GTA V, qui réunit en moyenne plus de 120 000 personnes connectées en même temps (rien que sur Steam). Merci GTA Online et le soutien continu de Rockstar Games.

