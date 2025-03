Lecture Zen Résumer l'article

L’épisode 3 de Daredevil : Born Again, diffusé ce 12 mars 2025 sur Disney+, contient de nombreux détails cachés, liés à l’univers Marvel. L’un d’entre eux semble faire étrangement faire référence à un personnage capital : Miles Morales.

La série Daredevil : Born Again, diffusée depuis le 5 mars 2025 sur Disney+, doit porter non pas un, mais deux immenses poids sur ses épaules. D’abord, elle est chargée de succéder à la série Netflix de 2015, annulée après seulement trois saisons. Ensuite, elle doit s’assurer de faire enfin le lien avec l’infiniment grand : le Marvel Cinematic Universe (MCU).

L’objectif est donc de faire entrer Daredevil dans la cour des grands, après l’avoir introduit dans Spider-Man : No Way Home et She-Hulk. Et Marvel pourrait avoir des plans similaires pour un autre super-héros, actuellement perdu dans le multivers : Miles Morales, le personnage principal de Spider-Man : New Generation.

Attention, cet article contient des spoilers sur l’épisode 3 de Daredevil : Born Again.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bonjour, cher agent Morales

Dans l’épisode 3 de Daredevil : Born Again, on assiste ainsi au procès de White Tiger, un justicier masqué, arrêté après avoir été accusé de la mort d’un policier. Matt Murdock devient alors son avocat et, pendant sa défense, mise sur les nombreux bienfaits de ses actions.

Il cite plusieurs rapports de police mettant en avant son aide précieuse, dont celui d’un certain agent… Morales. Oui, on parle bien ici de Jefferson Morales, le père de Miles et membre de la NYPD, qui a visiblement collaboré avec White Tiger par le passé dans Daredevil : Born Again.

Matt Murdock dans Daredevil : Born Again // Source : Disney+

Les fans les plus pointilleux nous rétorqueront que le nom de naissance de Jefferson est Davis, et non pas Morales. Et ils auraient raison… en partie. Le personnage est ainsi marié à Rio Morales, la mère de Miles. Et depuis le numéro 22 de Miles Morales: Spider-Man, publié en 2021, le protagoniste a décidé de prendre le nom de sa compagne.

Une façon pour lui de se distancier des activités criminelles de son frère, Aaron Davis. Jefferson Davis se nomme donc officiellement Jefferson Morales, comme mentionné dans Across the Spider-Verse, ce qui colle parfaitement avec l’évocation faite par Matt Murdock dans la série de Disney+.

Pour aller plus loin Daredevil: Born Again est-elle à la hauteur de la série Netflix ? Voici la réponse point par point

Miles Morales va-t-il enfin intégrer le MCU ?

On pourrait réduire ce petit détail à un simple easter egg, caché à l’attention des fans très attentifs. Mais avec Marvel, il n’y a pas vraiment de hasard. Les activités de Spider-Man ont déjà été évoquées très furtivement par Wilson Fisk dans l’épisode 2. Dans Homecoming, Tom Holland avait également déjà croisé la route d’Aaron Davis, à savoir l’oncle du super-héros.

Cette nouvelle mention dans Daredevil : Born Again pourrait donc annoncer une arrivée potentiellement très importante et attendue dans le MCU : celle du double de Peter Parker, seulement apparu en animation dans la trilogie du Spider-Verse.

Bien sûr, tout ceci n’est que spéculation. Mais il n’y a rien d’impossible pour autant. Spider-Man 4, toujours avec Tom Holland, Zendaya et, cette fois, avec Sadie Sink (Stranger Things), est prévu pour l’été 2026. Son histoire reste, pour le moment, inconnue.

Miles Morales dans le Spider-Verse. // Source : Sony

L’occasion pourrait donc être parfaite pour intégrer Miles Morales, juste avant Avengers: Secret Wars, en 2027, qui verra s’affronter plusieurs univers en même temps au sein du Battleworld. Dans les comics Marvel, il s’agit justement d’un moment charnière pour cette version de Spider-Man, puisque ses apparitions deviennent ensuite récurrentes.

Toutefois, il est peu probable que Miles Morales apparaisse directement dans Daredevil : Born Again, avant même d’avoir été introduit dans une œuvre dédiée. Daredevil, lui, évolue plutôt dans un univers de comics nommé « street-level ».

Les héros qui s’y trouvent combattent plutôt le crime à échelle humaine, loin des avalanches de super-pouvoirs aux confins de la galaxie, où se situent les Avengers, mais aussi Miles Morales, qui doit apprendre à maîtriser le multivers. D’autant que c’est Sony, et non pas Marvel, qui détient toujours les droits du super-héros à la télévision. Affaire à suivre dès 2026, sur le grand écran, donc.

Pour aller plus loin 18 séries annulées trop tôt mais à voir absolument sur Netflix, Disney+ ou Prime Video

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !