L’actrice Sadie Sink (Stranger Things) rejoint le casting de Spider-Man 4. Mais pour jouer quel personnage, aux côtés de Tom Holland et Zendaya ?

Dans Spider-Man 4, Tom Holland sera accompagné de Sadie Sink. C’est Deadline qui a annoncé la nouvelle, ce 12 mars 2025. L’actrice, réputée pour son rôle dans Stranger Things (et prochainement à l’affiche du film O’Dessa), rejoint donc officiellement l’univers cinématographique Marvel.

C’est la première grande annonce en termes de casting pour cette suite, dont seuls les retours de Zendaya et Tom Holland étaient confirmés jusqu’à présent.

À la fin de Spider-Man 3 : No Way Home, les proches de Peter ne connaissent plus son identité. // Source : Sony Pictures

Sadie Sink sera-t-elle Gwen Stacy ?

Le rôle de Sadie Sink n’a pas été révélé par Deadline. Seule certitude du média : son rôle sera « significatif ».

Il y a deux hypothèses. La première : l’actrice interpréterait une nouvelle version du personnage de Gwen Stacy. Dans les comics, celle-ci est la petite amie de Peter Parker — avant ou après MJ selon les itérations. Il est même possible qu’elle interprète une version spécifique de l’héroïne : Spider-Gwen. Cette théorie est solide, compte tenu du fait que Sadie Sink correspond aux traits du personnage.

Dans The Amazing Spider-Man, Gwen Stacy apparaissait sous les traits d’Emma Stone, avant que sa relation avec le Peter Parker d’Andrew Garfield connaisse une fin tragique dans le second opus.

La seconde théorie est totalement différente : Sadie Sink interpréterait une X-Men, plus précisément Jean Grey. Cette mutante dispose de pouvoirs de télékinésie et de télépathie. Elle était précédemment jouée par Sophie Turner, mais depuis que le MCU fonctionne sur la base du multivers, cela ne poserait aucune incohérence particulière.

Très peu d’éléments sur le scénario de Spider-Man 4 sont connus. Même le titre n’a pas encore été annoncé. Mais l’on se souvient qu’à la fin de No Way Home, Peter Parker passait un accord avec Doctor Strange pour effacer son identité auprès de ses proches. Ainsi, la MJ de Zendaya ne sait plus qui il est. Cela renforçait l’hypothèse d’une nouvelle histoire d’amour, avec Gwen Stacy.

Spider-Man 4 devrait sortir aux alentours de l’été 2026. Le tournage n’a pas encore commencé.

