Lecture Zen Résumer l'article

Contrairement à ce qui est annoncé un peu partout, Ted Lasso n’est pas encore renouvelé pour une saison 4, sur Apple TV+. On aimerait tous qu’il revienne, mais rien n’est encore fait.

Ted Lasso ne cesse de le répéter : dans la vie, il suffit d’y croire. Alors, évidemment, lorsqu’une saison 4 a été annoncée un peu partout sur les réseaux sociaux, tous les fans de la série ont eu envie de sortir leur plus beau « Believe ». Cependant, il s’agit malheureusement d’une fausse joie, ou en tout cas d’un bonheur un brin prématuré, puisque le retour de notre coach préféré n’a pas encore été officialisé.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Des rumeurs, oui, une annonce officielle, non

« Ted Lasso revient pour une saison 4 », « La saison 4 de Ted Lasso est officielle »… Vous avez probablement vu passer ces titres d’articles ou ces posts sur les réseaux sociaux, le week-end du 24 août. Mais ces annonces sont pourtant inexactes. En 2023, Ted Lasso s’était arrêtée après 3 saisons absolument exceptionnelles, diffusées sur Apple TV+ entre 2020 et 2023. Ses showrunners, Bill Lawrence, Brendan Hunt, Jason Sudeikis et Joe Kelly, souhaitaient conclure leur histoire de cette façon, après l’avoir écrite en trois chapitres. L’arrêt de la série n’avait jamais été officialisé, mais tout le monde le suspectait.

Nous devant les fausses annonces de la saison 4 // Source : Apple TV+

Le 24 août 2024, des rumeurs de plus en plus persistantes ont poussé à des conclusions hâtives. Tout commence avec des informations exclusives de Deadline, reprises ensuite (voire, exagérées, dans certains cas) par de nombreux médias américains et francophones. D’après le site, trois acteurs principaux de Ted Lasso ont ainsi été approchés par Warner Bros, qui produit la série, pour reprendre leurs rôles devenus cultes. Il s’agit d’Hannah Waddingham (Rebecca), Brett Goldstein (Roy) et Jeremy Swift (Leslie), qui auraient déjà donné leur accord de principe.

Pas de Jason Sudeikis, pas de Ted Lasso

Des négociations sont également en cours pour renouveler les contrats de Jason Sudeikis, alias Ted, de Brendan Hunt (coach Beard), ainsi que de Juno Temple (Keeley). Phil Dunster (Jamie Tart) n’aurait pas été approché, en raison de son planning déjà très chargé.

Toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes : il s’agit de simples négociations. Apple TV+ n’a pas encore donné son feu vert pour une saison 4. Et sans la présence du charismatique Jason Sudeikis, également créateur de Ted Lasso, il semble difficile de faire revenir la série.

On croit à une saison 4, mais pas trop quand même // Source : Apple

L’autre solution serait de se concentrer sur d’autres personnages, à travers un spin-off par exemple (on parle d’un « The Richmond Way »). Mais Deadline affirme qu’Apple TV+ et Warner Bros ont toujours été clairs sur la condition d’un retour de Ted Lasso : l’accord de Jason Sudeikis. Tant qu’il n’embarque pas sur le projet, rien n’est possible. Même si Variety avance l’idée qu’il serait impliqué dans cette potentielle suite en tant que producteur exécutif, seul son retour en tant que Ted Lasso pourrait ouvrir les débats pour une suite.

En bref, Ted Lasso n’a pas été officiellement renouvelée pour une saison 4, et aucun tournage n’est prévu pour le moment. Des discussions sont en cours, certes, mais cela ne présage pas encore du retour de la série phare d’Apple TV+. Cependant, on peut toujours l’espérer très fort, à grands renforts de « Believe ».

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+