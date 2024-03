2024 doit être l’année de lancement de la saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Mais Amazon Studios comme les showrunners Patrick McKay et JD Payne lancent les fondations pour préparer la suite.

C’est désormais une quasi-certitude : la série Les Anneaux de Pouvoir est bien partie pour une troisième saison. C’est ce que révèle le magazine The Hollywood Reporter, dans son édition du 28 février 2024. Les aventures de Galadriel, Elrond et des autres personnages de la Terre du Milieu ont donc de très grandes chances de revenir dans quelques années.

Aller vers « la deuxième saison et au-delà »

L’analyse du média se fonde sur la signature récente d’un accord impliquant les deux showrunners (Patrick McKay et JD Payne) et Amazon Studios, qui assure la production du projet. Le deal est décrit comme un « accord global », d’une durée de trois ans, et qui permet aux deux directeurs de lancer leur société de production.

Si cette saison 3 des Anneaux de Pouvoir n’a pas encore été commandée officiellement par Amazon, la mise en place d’un nouveau contrat entre Patrick McKay et JD Payne d’une part et le studio d’autre part, donne un cadre et de la visibilité à la suite de leur partenariat. Une durée en outre suffisante a priori pour engendrer cette suite.

Halbrand, personnage qui a connu une évolution narrative clé dans la première saison. // Source : Prime Video

« Nous avons entamé ce voyage remarquable avec JD et Patrick il y a plus de cinq ans et demi et nous n’avons jamais regardé en arrière », a déclaré Vernon Sanders, directeur de la télévision, Amazon Studios, cité par The Hollywood Reporter. L’intéressé a ajouté avoir hâte que le public découvre la suite, dans « la deuxième saison et au-delà. »

Il était déjà dans les plans d’Amazon de déployer ce récit à la télévision à travers cinq saisons. C’est une chose de le dire, c’en est une autre de le faire, en engageant les dépenses inhérentes à la production. En 2017, lorsque le studio a acquis les droits d’adaptation d’un fragment du récit de J.R.R. Tolkien, 250 millions de dollars avaient déjà été dépensés.

Paradoxalement, les premiers bruits de couloir concernant la saison 3 des Anneaux de Pouvoir arrivent alors que la communication autour de la 2 est étonnamment apathique. Le studio n’a, pour l’instant, pas encore déployé toute sa stratégie promotionnelle pour séduire le public. Cela, alors même que cette suite est attendue pour 2024.

