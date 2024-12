Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Dexter revient cette année dans un nouveau spin-off, Original Sin, il peut être difficile de s’y retrouver face aux nombreuses séries dérivées disponibles en streaming. Pour tout comprendre à l’univers du célèbre tueur en série, voici donc notre guide consacré à Dexter.

En 2021, le tueur en série le plus iconique du petit écran était de retour, pour nous jouer de mauvais tours, avec New Blood. Trois ans plus tard, Dexter s’offre une nouvelle cure de jouvence avec Original Sin, dont la diffusion vient de débuter aux États-Unis, et qui devrait bientôt débarquer en France, sur Canal+.

Mais si vous n’avez rien suivi aux aventures du serial killer, depuis qu’il a tiré sa révérence en 2013, vous pouvez légitimement être un brin perdus. Pas de panique : voici le guide qu’il vous faut pour tout comprendre sur Dexter.

Quelles sont les 4 séries situées dans l’univers de Dexter ?

Dexter

Il s’agit de la série originale, la seule et l’unique, diffusée entre 2006 et 2013. On y découvrait le quotidien de Dexter Morgan, expert en médecine légale le jour et tueur en série la nuit. Sa spécialité ? Viser uniquement des criminels, qui méritent selon lui de trouver la mort. Avec son humour décapant et ses twists à n’en plus finir, Dexter est devenue une série culte au fil des années.

La saison 4 est notamment reconnue comme la meilleure, avec son final absolument déchirant. Cette œuvre iconique, qui questionne profondément notre sens de la justice, a ainsi mis en scène l’un des premiers anti-héros du petit écran, dont la voix-off terrifiante résonne encore dans le cœur des fans, malgré un final plus que décevant.

Combien de saisons pour Dexter ? 8

8 Combien d’épisodes ? 106

Dexter : New Blood

Près de 10 ans après la conclusion de Dexter, le tueur en série était de retour de façon totalement inattendue dans un premier spin-off : New Blood. Situé plusieurs années après les derniers événements de la série originale, ce récit sombre met en scène notre anti-héros préféré, alors qu’il a quitté Miami pour la petite ville d’Iron Lake. Il mène une vie tranquille, sans histoire, en essayant tant bien que mal de réprimer ses envies de meurtres. Jusqu’au jour où son fils, Harrison, débarque chez lui… Dexter : New Blood est une série dérivée étonnamment convaincante, qui a même réussi à rattraper la fin atroce de la production mère. Et ce n’était pas gagné.

Combien de saisons pour Dexter : New Blood ? 1

1 Combien d’épisodes ? 10

Dexter : Original Sin

Il s’agit de la petite dernière du monde de Dexter, dont la diffusion vient tout juste de débuter aux États-Unis. Depuis le 13 décembre 2024, les spectateurs américains peuvent ainsi découvrir Original Sin, qui raconte la jeunesse du tueur en série, dans les années 1990, à Miami. Patrick Gibson (The OA, Shadow and Bone) endosse le costume de Dexter, version jeune, aux côtés de Christian Slater (Mr Robot), dans le rôle d’Harry, son père adoptif. Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires) est également de la partie. Michael C. Hall, qui incarnait le tueur en série dans Dexter, revient, lui, sous une forme un peu particulière : pour la voix-off des épisodes.

Combien de saisons pour Dexter : Original Sin ? 1

1 Combien d’épisodes ? 10

Dexter : Resurrection

On sait, pour le moment, peu de choses concernant Dexter : Resurrection, la troisième série dérivée. Elle devrait toutefois arriver pour l’été 2025, toujours sur Showtime aux États-Unis, et devrait faire office de suite à New Blood. On y retrouvera le fils de Dexter, Harrison, tandis que Michael C. Hall devrait à nouveau reprendre son rôle de tueur en série, dans cette suite mystérieuse.

Combien de saisons pour Dexter : Resurrection ? 1

1 Combien d’épisodes ? Inconnu

Comment voir Dexter dans l’ordre chronologique ?

Si vous ne souhaitez pas regarder les séries Dexter dans leur ordre de sortie, vous pouvez plutôt suivre un schéma chronologique, que voici :

d’abord Original Sin, située durant la jeunesse du tueur en série ;

puis Dexter, la série originale ;

vient ensuite New Blood, se déroulant dix ans après les événements de la fin de Dexter, alors que ce dernier vit sous une nouvelle identité ;

enfin, Résurrection, qui sera disponible à l’été 2025.

Où regarder Dexter en France ?

Les 8 saisons de la série culte sont actuellement disponibles sur Paramount+, et donc sur Canal+, en France.

Comment regarder le spin-off Dexter : New Blood en France ?

Comme Dexter, la première série dérivée nommée New Blood est disponible sur Paramount+, et donc sur Canal+, en France.

Quand sort Dexter : Original Sin en streaming, en France ?

La diffusion de la série a déjà commencé aux États-Unis, depuis le 13 décembre 2024, sur Showtime et Paramount+. En France, Dexter : Original Sin sera normalement disponible sur Canal+, en 2025. Aucune date plus précise n’a été dévoilée par la plateforme de streaming, pour le moment.

Et Dexter : Résurrection, toujours avec Michael C. Hall ?

On sait seulement qu’elle arrivera à l’été 2025 aux États-Unis, toujours sur Showtime. Aucune date de diffusion, ni plateforme de streaming, n’ont été annoncées pour la France, à ce stade. Cependant, on peut aisément parier sur le fait que Canal+ conserve les droits d’exclusivité sur ce prochain spin-off.

Dexter // Source : Showtime

Comment finit Dexter, la série originale ?

La huitième et dernière saison de Dexter s’achevait sur une conclusion décevante, qui a créé la polémique auprès des fans. On y voyait le personnage, dévasté par la mort de sa sœur, Debra, qui avait découvert sa double identité. Il prenait alors la mer pour jeter son corps sans vie par-dessus bord, avant de se perdre dans une tempête. On pouvait alors soupçonner que Dexter allait sombrer dans ce tragique événement, ce qui aurait pu terminer la série sur un cliffhanger parfait.

Sauf que les scénaristes en ont décidé autrement : les dernières secondes nous montrent ainsi notre anti-héros préféré, habillé d’une belle chemise à carreaux, alors qu’il est devenu un simple bucheron, au milieu de nulle part. 8 saisons pour finir par couper du bois, franchement, on aurait pu s’en passer.

Comment se termine Dexter : New Blood ?

La fin de New Blood est bien plus intéressante que celle de son aînée et a même réparé ses torts aux yeux de nombreux fans. On y rencontrait alors Harrison, lui-même devenu un tueur, suivant les traces de son père. Lors des dernières minutes de cette première série dérivée, l’adolescent tirait finalement sur Dexter, qui se laisse faire sans broncher. Il le laisse ensuite pour mort, dans les paysages enneigés d’Iron Lake. Une fin douce-amère qui correspond parfaitement au personnage, trouvant enfin la paix.

Cependant, des rumeurs à propos d’Original Sin laissent penser que Dexter aurait en réalité survécu à ses blessures. Il pourrait donc être de retour dans la fameuse série à venir, Resurrection, qui porterait parfaitement son titre. Cela va-t-il satisfaire les fans pour autant ? Réponse à l’été 2025.

