Lecture Zen Résumer l'article

Le tueur en série le plus populaire du petit écran fait son grand retour dans une nouvelle série, sous forme de préquel : Dexter: Original Sin (ou Les Origines), diffusée à partir du 6 février 2025 sur Canal+. Voici notre avis, garanti sans spoilers, sur ce spin-off douteux.

« Au commencement, il y avait du sang » : dès le premier épisode d’Original Sin (ou Les Origines), Dexter nous prouve qu’il est bel et bien de retour, pour nous jouer un très mauvais tour. Et non, je ne parle pas simplement de la capacité du personnage à tomber dans la violence, pour assouvir ses pulsions, coûte que coûte. Mais plutôt de l’audace de nous proposer une série dérivée aussi plate et inintéressante.

Original Sin est ainsi un préquel de Dexter, production phare du début des années 2000 qui nous emmenait à la rencontre d’un tueur en série justicier à tendance sarcastique, pendant 8 saisons. En 2021, déjà, cet anti-héros avait été ressuscité par New Blood, premier spin-off situé après les événements de la série originale.

Cette fois, on rembobine tout pour assister à la jeunesse de Dexter Morgan, alors qu’il organise ses premiers meurtres et débute tout juste à la police de Miami, dans le service de médecine légale. Et ce qui aurait pu être un délicieux retour aux sources pour les fans s’avère finalement être ce que l’on redoutait : une pâle copie sans aucune âme.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dexter est mort, vive Dexter

Je vous le promets : en tant que fan absolue de la saga, j’aurais aimé vous dire que Dexter : Original Sin est une réussite et vous encourager à regarder les 10 épisodes, diffusés à partir du 6 février 2025, sur Canal+. Mais honnêtement, il est très difficile de défendre ce préquel, qui ne possède que peu de qualités.

Tout d’abord, si vous n’avez jamais vu un seul épisode de Dexter de votre vie, vous pouvez passer votre chemin : la série s’adresse très clairement à un public d’initiés. Vous risquez ainsi d’être un brin perdus si la notion de Passager Noir ou de code à suivre ne vous évoquent rien.

Nous, dubitatifs, devant Original Sin // Source : Showtime

D’autant qu’Original Sin justifie son existence de façon surprenante : grâce à un lien avec New Blood, le précédent spin-off plutôt réussi, à la fin duquel Dexter était laissé pour mort, blessé par son fils, Harrison. Dans les premières secondes du préquel, on retrouve donc notre personnage préféré dans une ambulance, au bord du trépas, alors que sa vie défile devant ses yeux et que ses doux souvenirs de jeunesse lui reviennent en mémoire.

L’occasion de retrouver le timbre singulier de Michael C. Hall, l’interprète original de Dexter, qui nous accompagne ensuite durant les 10 épisodes d’Original Sin. Cette voix-off représente à la fois l’ingéniosité de la série dérivée, mais aussi ce qui la mène à sa perte : l’hommage, franchement très appuyé, à son aînée.

Pour aller plus loin Dexter : dans quel ordre regarder les séries dérivées ?

Tuto : comment transformer un personnage charismatique en copie ennuyeuse

Original Sin fait ainsi office de fan-service ambulant. On y retrouve la fameuse voix-off, donc, le générique iconique, légèrement revisité, l’humour noir du personnage principal, ainsi que des dizaines de références à la seconde à cette série que l’on a autrefois tant aimé. Or, le préquel souffre forcément de la comparaison avec son aînée, agissant plutôt comme un miroir peu reluisant que comme la réinvention intelligente d’une œuvre culte.

On prend les mêmes (Dexter, Debra et Harry) et on recommence // Source : Showtime

Plutôt que d’apprécier retrouver le personnage si charismatique de Dexter Morgan, on se surprend ainsi à le trouver fade, voire ennuyeux. La faute à des épisodes qui traînent inutilement en longueur, et particulièrement à un premier chapitre franchement lourdingue dans sa façon de copier-coller, presque trait pour trait, l’originale. La suite permet tout de même à la série de s’élever au moins un peu, notamment grâce à un casting en pleine forme, choisi avec un sens du détail remarquable.

On prend les mêmes et on recommence

Patrick Gibson (The OA, Shadow and Bone), à qui l’on a confié la lourde tâche d’incarner le tueur en série, version jeune, épate ainsi par la maîtrise de son jeu. Sa ressemblance avec Michael C. Hall est bluffante, et on devine aisément qu’il a passé des heures à étudier le moindre haussement de sourcil de son prédécesseur.

À ses côtés, les fans pourront retrouver des protagonistes bien connus de l’univers comme Debra, la sœur de Dexter, ici incarnée par Molly Brown (Evil), Maria LaGuerta, sa future boss, interprétée par Christina Milian (Charmed), Vince Masuka, son collègue insupportable joué par Alex Shimizu (Blacklist) ou encore Angel Batista, policier ultra-attachant dont James Martinez (Love, Victor) a su capter toute la subtilité.

Dexter, entouré des personnages phares d’Original Sin // Source : Showtime

Les nouveaux venus dans la galaxie du tueur en série, comme les stars Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires) et Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy), eux, semblent presque secondaires, tant l’héritage de Dexter pèse lourdement sur leurs épaules. Leurs personnages, jusque-là inédits, ont pourtant une importance capitale dans l’intrigue d’Original Sin. Mais cela ne suffit pas à faire ressortir leurs personnalités plutôt banales, dans un contexte déjà aseptisé.

Dexter doit se retourner dans sa (presque) tombe

Alors, au fond, avions-nous vraiment besoin de Dexter: Original Sin dans nos vies ? Si talentueux soient les interprètes de ce préquel, ils sont ainsi malheureusement réduits à devoir rester dans l’ombre de leurs prestigieux homologues. Et au fil des 6 épisodes, sur 10 en tout, que nous avons pu visionner, nous n’avons jamais pu empêcher de nous demander si ce préquel était véritablement utile.

La réponse est malheureusement plus que négative : là où New Blood avait au moins le mérite de proposer une nouvelle version de Dexter, bien plus glacée, sans le soleil de Miami pour l’enflammer, Original Sin n’apporte tout simplement rien à l’univers, à part une redite complète, au montage peu attrayant.

Dexter, l’original, le seul et l’unique // Source : Showtime

Même les intrigues sentent le réchauffé à plein nez ou nous provoquent uniquement l’envie de bâiller. On doit ainsi subir des flashbacks étirés en longueur, à l’éclairage douteux, à propos d’Harry, le père de Dexter, dont on connaissait en réalité déjà bien le passé.

Leur simple présence est même totalement incohérente dans Original Sin, puisque la série est censée se dérouler du point de vue du tueur en série, au crépuscule de sa vie. L’intrigue principale, autour d’un kidnapping d’enfant, n’est pas beaucoup plus intéressante, pas plus que les déboires adolescents de Debra ou les premiers pas de Dexter dans la police, ponctués par des retournements de situation absurdes.

Bref, nous n’avons qu’un seul conseil à vous donner : ne perdez pas votre temps, chaque jeudi, devant ce préquel insipide, et saisissez plutôt l’occasion pour vous offrir un shot de nostalgie, en savourant à nouveau la série originale, également disponible sur Canal+. Vous nous remercierez, c’est promis.

Le verdict 4/10 Dexter : Original Sin Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment On a aimé Patrick Gibson, bluffant de ressemblance

Retrouver Batista, LaGuerta et Debra On a moins aimé Des épisodes trop longs

On s’endort

Un copier-coller de l’original

Sarah Michelle Gellar et Patrick Dempsey, sous-exploités

Des flashbacks inutiles

Un spin-off inutile Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Après la suite New Blood, sortie en 2021, Dexter opère donc à nouveau son grand retour sur le petit écran avec un préquel, centré sur sa jeunesse. On aurait pu applaudir le concept si le résultat n’était pas aussi fade et inintéressant. Plutôt que de développer des intrigues captivantes, dans un écrin conçu sous forme d’hommage à la série originale, Original Sin tombe ainsi dans le copier-coller décevant, qui n’apporte rien de neuf sous le soleil de Miami. Vous pouvez donc l’ignorer et plutôt tenter un revisionnage de Dexter, si imparfaite soit-elle.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !