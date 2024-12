Lecture Zen Résumer l'article

Plusieurs jeux annoncés il y a un bail sont étonnamment absents des différentes prises de parole de ces derniers mois. De Marvel’s Wolverine à Kingdom Hearts IV, en passant par Everwild et Hollow Knight: Silksong.

Il existe des jeux vidéo annoncés depuis très longtemps, dont on aimerait bien avoir des nouvelles. En effet, il arrive que les éditeurs aillent un peu trop vite en officialisant des projets beaucoup trop tôt.

Voici donc une liste de jeux vidéo qui pourraient refaire une apparition en 2025, et qui pourraient même être enfin disponibles (si on est un peu optimiste).

5 jeux dont on attend des nouvelles en 2025

Marvel’s Wolverine

En 2021, lors d’un PlayStation Showcase, Sony a montré les premières images de Marvel’s Wolverine, futur projet d’Insomniac Games. Trois ans après, on ne sait pas vraiment où en est cette adaptation, alors que le studio se distingue par ses productions rapides (il a déjà lancé deux gros jeux sur PS5, à savoir Ratchet & Clank: Rift Apart et Marvel’s Spider-Man 2, sans oublier Marvel’s Spider-Man: Miles Morales). Force est de reconnaître que l’immense fuite dont a été victime Insomniac Games a dû mettre un sacré coup de frein à ses velléités. Mais on s’attend quand même à avoir de ses nouvelles en 2025, avec une disponibilité quasi immédiate.

Star Wars Eclipse

Lui aussi a été officialisé en 2021, avec une cinématique sublime : Star Wars Eclipse, signé Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human). À l’époque, Lucasfilm, partenaire, évoquait un jeu qui n’était qu’« au début du développement ». Connaissant les ambitions de l’entreprise parisienne, notamment en matière de narration poussée, tout imbriquer parfaitement pourrait prendre du temps — ce qui explique ce silence durable. En 2023, on a quand même appris qu’il n’y aura pas de game over dans Star Wars Eclipse, signifiant qu’aucun membre du casting n’est totalement à l’abri.

Kingdom Hearts 4

On pensait tous que la saga Kingdom Hearts était terminée avec le troisième opus, féérie permanente qui s’appuie sur les univers de Disney pour faire rêver. Mais Square Enix avait une immense surprise à partager à l’occasion des 20 ans : l’annonce d’un Kingdom Hearts IV, avec une bande-annonce de gameplay montrant le héros dans la ville de Quadratum. Depuis ces images qui ont fait beaucoup parler, Square Enix s’est davantage concentré sur son autre licence phare : Final Fantasy. Il serait donc grand temps de taper à la porte de Mickey et de ses amis.

Everwild

Everwild a été montré pour la première fois en 2019, avec un trailer préfigurant une direction artistique éblouissante. Mais nous sommes bientôt en 2025 et ce jeu de Rare n’est toujours pas jouable. Pire, il a carrément sombré dans l’oubli, ce qui n’est pas forcément une très bonne nouvelle. En 2022, on évoquait des difficultés pour donner un vrai cap à cette aventure, une indiscrétion qui laisse à penser que plusieurs concepts ont sans doute été testés sans trouver une formule satisfaisante. On espère sincèrement que cette bande-annonce ne restera pas sans suite.

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong est ce que l’on appelle une arlésienne, doublée, même, d’un running gag. On a appris son existence en 2019 et, depuis, cette suite de l’un des meilleurs jeux de tous les temps s’amuse à esquiver chacun des grands événements auxquels elle pourrait apparaître pour rappeler qu’elle va sortir. Il existe carrément un compte X (ex-Twitter) qui s’intitule « Is Silksong Out Yet? » (« Est-ce que Silkong est déjà sorti ? »). Suivi par plus de 36 000 personnes, il se contente de tweeter « non » tous les jours.

