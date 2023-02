La saga Layton, qui s’est arrêtée en 2013 avec L’Héritage des Aslantes, va finalement avoir droit à une suite. The New World of Steam, dont la date de sortie est inconnue, permettra enfin d’en savoir plus sur les aventures de Hershel Layton et Luke Triton.

En 23 secondes, Nintendo a réussi l’exploit de rendre heureux les millions de fans du Professeur Layton. Depuis plus d’une décennie, les fans du jeu d’énigmes de la Nintendo DS réclament régulièrement une suite, sans jamais obtenir la moindre information sur l’éventuel retour de la licence. Beaucoup pensaient le professeur Layton disparu à tout jamais, notamment pour des questions de droits d’auteur, ils se sont trompés.

Le 8 février, Nintendo a levé le voile sur Professor Layton and the New World of Steam, la première vraie suite des aventures du détective gentleman depuis la fin de l’hexalogie en 2013. C’est bien Hershel Layton, le célèbre professeur, qui sera au cœur de cette intrigue, après un spin-of dont on aurait pu se passer sur la fille adoptive du professeur en 2017.

Le Professeur Layton est le héros dont le monde a besoin

Professeur Layton n’est pas qu’un jeu d’énigmes. Si le marketing de la licence tournait beaucoup autour de la résolution de devinettes au lancement des premiers jeux, celles et ceux qui ont terminé les six histoires savent à quel point les récits des jeux Professeur Layton sont plus profonds. En plus des petites énigmes que l’on croise sur sa route, toute l’intrigue tourne autour d’un gros mystère sur lequel Layton et son apprenti Luke enquêtent. Au fur et à mesure de l’histoire, le Professeur semble deviner ce qu’il se passe, mais reste mystérieux. De temps en temps, une cinématique éblouissante lui permet de faire avancer l’enquête. Dans un style à la croisée des mondes entre Hercule Poirot et Scooby-Doo, Layton pointe du doigt la personne qu’il suspecte de mentir, tout en développant oralement sa théorie. Ces scènes ont marqué de nombreux joueurs, qui ont grandi avec Layton.

Le Professeur Layton, lors d’une révélation. // Source : Level-5

Le style du professeur en fait un personnage unique. Attaché à l’éthique, extrêmement poli et fier d’être un « gentleman », Hershel Layton a tout du héros idéal. Les six jeux ont permis de développer ses failles, afin de montrer que l’on pouvait être une bonne personne en ayant vécu des drames personnels. Son lien avec Luke, qu’il traite comme un fils, fait évidemment partie de l’intrigue. Layton est un personnage qui nous a beaucoup manqué, que l’on a hâte de retrouver sur Nintendo Switch.

Depuis la sortie du dernier jeu Layton en 2013 (il y a eu une tétralogie sur DS, puis deux épisodes bonus sur 3DS), les fans attendent impatiemment le retour du professeur. L’arrivée du spin-of L’Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des millionnaires en 2017, une histoire centrée sur la vraie-fausse fille du Professeur, avait apporté de l’espoir… mais tout laissait penser que Level-5, le studio à l’origine des jeux, souhaitait tourner la page. Le spin-off avait eu droit à une suite télévisée au Japon, dans laquelle le Professeur faisait son grand retour — mais cette histoire n’a pas été adaptée en jeu vidéo.

De quoi parlera The New World of Steam ?

La bande-annonce de Professor Layton and the New World of Steam ne montre rien d’autre à part le professeur et son emblématique chapeau, il est donc impossible de répondre à cette question. On ne sait pas non plus quand le jeu sortira, Nintendo n’a pas même pas dit en quelle année le nouveau Layton arrivera. S’agira-t-il d’une adaptation de l’histoire de la série, dans laquelle le Hershel Layton du futur était secouru par Katrielle ? Les vêtements portés par le Professeur dans la vidéo laissent penser qu’il s’agit d’une histoire différente. Bref, on a hâte.

