Lecture Zen Résumer l'article

Producteur de la saga Assassin’s Creed, Marc-Alexis Coté est revenu, en toute transparence, sur les raisons qui ont poussé Ubisoft à repousser Shadows.

Fin septembre, Ubisoft a repoussé Assassin’s Creed Shadows, alors qu’il devait animer la fin d’année avec une sortie calée au 15 novembre. Une décision forcément difficile à prendre : la multinationale loupe effectivement une occasion de garnir les sapins de Noël avec un titre phare. Et cela, dans un contexte où le studio est en plus à la peine.

Comme souvent dans ce genre de cas, Ubisoft a invoqué la nécessité de garantir quelques mois de développement supplémentaires aux équipes pour peaufiner leur copie. « Nous pensons que c’est dans l’intérêt du jeu et, par ricochet, de votre expérience en tant que joueur », avait justifié, à l’époque, Marc-Alexis Côté, le producteur. Ce dernier est revenu plus en détail sur les raisons qui ont poussé Ubisoft à revoir son calendrier.

Assassin’s Creed Shadows. // Source : Ubisoft

Voici la vraie raison du report d’Assassin’s Creed Shadows

Cité par Eurogamer, Marc-Alexis Coté a expliqué le 2 novembre que « les joueurs peuvent se permettre d’être sélectifs, choisissant seulement le meilleur, et c’est dans leur droit d’exiger l’excellence. Le catalogue d’Ubisoft a été très critiqué ces dernières années en raison de l’inconstance dans la qualité. »

« Les joueurs attendent un meilleur peaufinage, plus d’innovations et davantage d’engagement dans les jeux que nous sortons, et ils n’hésitent plus à nous faire savoir ce qu’ils pensent quand nous échouons. Ce contexte nous pousse à être meilleur et à faire mieux », a-t-il ajouté. Selon lui, le jeu Assassin’s Creed Unity a été un point de bascule dans la saga, en raison de sa dette technique trop importante.

Aujoud’hui, Ubisoft n’a plus le droit à l’erreur. « Nous n’avons qu’une seule chance pour sortir ce jeu, et il doit dépasser les attentes », prévient Marc-Alexis Coté, qui nourrit de grandes ambitions derrière Assassin’s Creed Shadows — sachant qu’« être parmi les meilleurs ne suffit plus aujourd’hui. »

Ubisoft est dans une situation particulièrement complexe à l’heure actuelle. Le lancement de Star Wars Outlaws en août n’a pas été à la hauteur des espérances en termes de ventes ou d’avis des médias. Ubisoft a assumé les erreurs, promettant de multiples mises à jour pour rectifier le tir. La santé financière (le cours de l’action est actuellement très bas) ne permet pas à la firme française de rater un deuxième lancement de poids.

En ce sens, Assassin’s Creed Shadows n’a d’autres choix que de triompher. Sans quoi, on pourrait vraiment s’inquiéter pour Ubisoft.

Assassin’s Creed Shadows Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+