Electronic Arts a compris la leçon avec Battlefield 2042. Le prochain épisode devrait bénéficier des plus gros tests techniques de la saga, ce qui éviterait un nouveau lancement calamiteux.

Electronic Arts le sait mieux que personne : il n’a plus le droit à l’erreur avec sa saga phare Battlefield. Le dernier opus en date, baptisé Battlefield 2042, avait de grandes ambitions (des cartes avec 128 personnes réunies, par exemple). Mais il a connu un lancement chaotique, le plus chaotique à date, suivi d’une descente aux enfers, finalement reconnue par l’éditeur américain. Beaucoup de fans ont fui et ne sont pas encore revenus. Pour EA, il est impératif de séduire de nouveau avec le prochain Battlefield.

C’est pourquoi quatre studios sont actuellement mobilisés pour travailler sur le futur épisode (DICE, Motive, Ripple Effect et Criterion). L’idée sera de revenir aux bases, avec une expérience plus proche de Battlefield 3 et de Battlefield 4 (cartes à 64 joueurs, retour des classes). Et, pour ce qui est de la partie technique, Electronic Arts compte assurer ses arrières, rapporte Insider Gaming dans un article publié le 19 novembre 2024.

Des tests très poussés pour assurer le bon lancement du futur Battlefield

Selon les sources d’Insider Gaming, on observerait une multiplication des phases de tests externes avec des joueuses et des joueurs susceptibles de fournir un maximum de retours. Il est évoqué un nombre record de données récoltées dans l’histoire de la saga. Electronic Arts a semble-t-il compris qu’il était impératif d’avoir cette approche centrée sur les joueurs pour reconquérir une communauté qui a déserté. Les expérimentations concerneraient autant des petites sessions courtes que des parties plus grandes.

DICE, Motive, Ripple Effect et Criterion réfléchiraient par ailleurs à faire revenir l’environnement de test communautaire (CTE), notamment utilisé sur Battlefield 4, afin d’impliquer au mieux les fans. C’est un moyen de tester certains éléments d’une mise à jour en amont de la disponibilité pour tout le monde, ce qui permet, le cas échéant, d’appliquer certains correctifs et ajustements au dernier moment.

On sent en tout cas la volonté de faire un Battlefield pour les joueurs et, un peu, par les joueurs. Cela suffira-t-il à laver l’affront de Battlefield 2042, sachant que l’épisode d’avant n’avait pas connu un engouement immense non plus ? Rien n’est moins sûr, et Electronic Arts part quand même de très loin. Néanmoins, mettre les meilleures chances de son côté est déjà un pas vers la rédemption.

