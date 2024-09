Lecture Zen Résumer l'article

Sony a annoncé la fin de la vente et la fermeture des serveurs de Concord, moins de quinze jours après le lancement. Les rares propriétaires du jeu seront remboursés.

Vous vouliez donner sa chance à Concord, le flop de cette rentrée 2024 ? Sony ne vous en laissera même pas l’opportunité. Dans un communiqué publié sur le PlayStation Blog le 3 septembre, la multinationale a annoncé le retrait de la vente immédiat du jeu multijoueur, ainsi que la fermeture des serveurs dès le 6 septembre. Concord est sorti sur PC et PS5 le 23 août, signifiant qu’il a tenu moins de quinze jours.

« Bien que de nombreuses qualités ont trouvé un écho parmi les joueurs, nous reconnaissons aussi que certains aspects et notre lancement initial ne sont pas comme prévu », justifie Ryan Ellis, directeur du jeu. Le studio Firewalk Studios a travaillé sur Concord pendant huit ans. Cette décision est catastrophique.

Concord // Source : PlayStation

Sony et la dure réalité des jeux-service

697 : c’est le pic maximum de joueuses et de joueurs connectés en même temps sur Concord sur la plateforme Steam, selon les chiffres fournis par la base de données SteamDB. C’est un chiffre dérisoire, qui symbolise un échec retentissant. Selon l’analyste Simon Carless, Sony n’aurait vendu que 25 000 exemplaires de Concord — 10 000 sur PC et 15 000 sur PlayStation 5 (via IGN). Ces rares propriétaires seront remboursés.

Il n’y a tellement personne sur Concord, hero shooter qui rappelle Overwatch (dans le fond) et Les Gardiens de la galaxie (dans la forme), que trouver une partie est un calvaire (plusieurs longues minutes, selon divers témoignages). On comprend dès lors pourquoi Sony et Firewalk Studios préfèrent stopper les frais, même si Concord, commercialisé à 40 €, aurait pu passer free-to-play pour avoir une seconde vie. Ryan Ellis précise d’ailleurs que des options sont envisagées pour relancer Concord. Si la gratuité est une voie possible, on n’y croit peu puisque le mal est fait.

Le titre est en tout cas un désaveu de plus à mettre sur le compte de Sony, dans le genre si prisé du jeu-service (expérience censée tenir dans le temps pour générer des revenus en continu). Ainsi, Naughty Dog a préféré annuler le jeu multijoueur adapté de The Last of Us tandis que l’avenir de Destiny a pris du plomb dans l’aile à cause des déboires rencontrés par Bungie (racheté par Sony). Dans ce marasme, il n’y a que Helldivers 2 pour tirer — un peu — son épingle du jeu. Il fait aujourd’hui office d’exception qui confirme la règle.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+