[Deal du jour] Plus de 10 ans après la sortie du premier opus, Alan Wake a enfin eu droit à sa suite. Un second épisode attendu et réussi, qui s’accompagne dans sa version Deluxe de deux DLC sympathiques.

C’est quoi, cette promotion sur Alan Wake 2 ?

Alan Wake 2 est normalement vendu 59,99 € sur les stores de la PlayStation 5 et de la Xbox Series. L’édition physique Deluxe, qui réunit le jeu et ses deux DLC, est en ce moment proposée sur le site de Leclerc au prix de 42,49 € sur PS5, et au même prix sur Xbox Series.

Le jeu est aussi disponible sur Amazon, en version physique sur PS5, au prix de 42,49 €.

C’est quoi, Alan Wake 2 ?

Alan Wake 2, c’est avant tout un mélange de nombreuses références du cinéma de genre, des années 90 à nos jours. Comme le premier épisode, sorti il y a maintenant 14 ans, l’intrigue se déroule dans la ville de Bright Falls, qui fait inévitablement penser à Twin Peaks. Alan Wake, l’auteur maudit qui n’a rien à envier à Stephen King, partage cette fois l’affiche avec Saga Anderson, une inspectrice du FBI. Cette dernière enquête sur une série de meurtres liés à Alan. Le duo de protagonistes n’est pas sans rappeler Mulder et Scully de X-Files, ou plus récemment, le binôme attachant de True Detective.

Vous l’aurez compris, l’équipe de Remedy assume encore plus leurs références, jusqu’à quelques clins d’œil parfois un peu trop forcés. Toujours est-il que l’ambiance incroyable et la tension permanente confèrent une aura unique au jeu, qui s’inscrit dans le genre du survival horror. En flirtant avec l’horreur psychologique, le récit se fait riche en sensations fortes, appuyé par une narration maîtrisée et cohérente et des personnages à l’interprétation impeccable.

Alan Wake 2 // Source : Remedy Entertainment

À ce prix, Alan Wake 2 est-il une bonne affaire ?

Moins de 45 € avec ses deux DLC, c’est une très bonne affaire si le jeu de Remedy est dans votre wishlist. Au-delà de son histoire passionnante, Alan Wake 2 s’offre des animations faciales et un travail sur la lumière et les textures incroyables. Que ce soit en extérieur, ou dans des endroits plus exigus, le jeu montre toute une palette de couleur et d’éclairage impressionnante, couplée à une bande son angoissante. Ses qualités techniques aident à l’immersion et donnent souvent l’impression de jouer à un film interactif, avec quelques scènes en live-action qui renforcent cette sensation. Et c’est encore mieux sur la PS5 Pro, grâce à sa récente optimisation.

Le gameplay, mélange d’action et de moments plus posés, reprend l’idée du jeu original ; vous devrez éblouir vos ennemis pour pouvoir les tuer. Les combats, parfois trop simples, parfois trop difficiles, ne sont pas le plus excitant des aspects du jeu, mais sont heureusement rarement frustrants. Ils s’implémentent parfaitement bien dans cet univers fascinant et riche en mythologie.

10/10 Alan Wake 2 Lire le test 56,99 € sur PlayStation 49,99 € sur Epic Games Points forts Une maîtrise narrative sans réel équivalent

Un double-jeu grâce à Saga

Visuellement réussi Points faibles Quelques couacs techniques dans les petits détails

Il faut aimer les temps morts

Il vaut mieux avoir joué à Alan Wake et à Control

