Remedy Entertainment a fait un point technique sur la version PS5 Pro d’Alan Wake 2. Sur la console la plus puissante du marché, le survival-horror aura un tout autre visage.

Alan Wake 2 est l’un des jeux les plus marquants de l’année 2023. Encore aujourd’hui, il continue d’animer l’espace médiatique, et pas uniquement grâce à l’arrivée d’une deuxième extension ce mardi 22 octobre 2024. Il avait néanmoins quelques défauts techniques sur PS5, en raison d’une gourmandise visuelle difficile à optimiser. Mais Sony vient tout juste de dévoiler la PS5 Pro et, naturellement, le survival-horror de Remedy Entertainment a l’opportunité de se refaire une petite santé.

C’est justement l’objet d’un communiqué publié le 21 octobre par le studio, dans lequel sont détaillées les spécificités de la version PS5 Pro d’Alan Wake 2. Sur la console la plus puissante de Sony, deux nouvelles options d’affichage seront proposées : l’une permettra de bénéficier du ray tracing (technologie totalement absente sur PS5) tandis que l’autre permettra d’obtenir un rendu proche du mode Fidélité de base, avec un framerate à 60 fps (sans ray tracing, donc).

Ray tracing ou 60 fps : même sur PS5, il faudra choisir

Cela veut dire qu’Alan Wake 2 ne pourra pas offrir du ray tracing à 60 fps, même sur une console puissante comme l’est la PS5 Pro. Dommage, car à en juger par les images fournies par Remedy Entertainment, on aurait envie d’associer le confort de la fluidité aux apports du ray tracing (sur les éclairages et les reflets). Les développeurs utilisent bien évidemment le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), la mise à l’échelle boostée à l’IA de Sony, pour améliorer la qualité et les performances.

Le nouveau mode Qualité, qui apporte le ray tracing, risque d’être somptueux. En toute transparence, Remedy Entertainment explique que la définition de base est de 2176 × 1224 pixels, avec le PSSR qui permet d’obtenir de la 4K en sortie. Pas de miracle concernant le framerate : pour proposer des graphismes incroyables et détaillés, il faut sacrifier la fluidité.

Le nouveau mode Performance, lui, promet d’être beaucoup plus intéressant. « Le mode Performance Pro utilise peu ou prou les mêmes paramètres de qualité que le mode Qualité de la PS5 », indique le studio. Ici, on part d’une résolution 1536 × 864 pixels pour arriver à la 4K via le PSSR. Remedy souligne que d’autres éléments sont améliorés : la stabilité, les effets de brume, les lumières volumétriques et les ombres. Le tout avec un framerate à 60 fps, espérons-le constant. En tout cas, la vidéo ci-dessous donne envie de relancer le jeu :

On a hâte de découvrir Alan Wake 2 sur PlayStation 5 Pro, console qui doit encore prouver qu’elle mérite vraiment sa place dans les rayons, en raison de son positionnement tarifaire élevé (800 €). Notez que toutes ces améliorations apportées au jeu sont gratuites : il ne s’agit pas d’une remasterisation ou d’une mise à jour payante.

