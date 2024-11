Lecture Zen Résumer l'article

La série phare de Netflix vient de se conclure avec une ultime saison 2 déchirante. Et le studio Fortiche l’a déjà annoncée : aucune suite n’est prévue pour Arcane. En revanche, les fans pourront tout de même bel et bien revenir dans l’univers de Runeterra avec plusieurs séries dérivées.

Après trois ans d’attente, la saison 2 d’Arcane a enfin tout renversé sur son passage. La série animée du studio Fortiche a ainsi offert aux fans un final digne de ce nom, entre adieux tragiques et bataille épique. Malheureusement, l’espoir d’une saison 3 a été balayé depuis déjà plusieurs mois, nous laissant orphelins de l’une des meilleures séries Netflix. Mais il semblerait que l’univers de League of Legends n’ait pas dit son dernier mot pour autant, sur le petit écran.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

De nouvelles régions à explorer

Christian Linke, le co-créateur d’Arcane, nous avait prévenus dès le mois de juin 2024 : la série n’est que le début de notre voyage narratif dans les contrées de League of Legends. Auprès de Collider, il affirmait ainsi que la production Netflix « a toujours été considérée comme un premier pas » dans cet univers. Il faut dire que plus de 160 champions jouables sont disponibles dans le jeu vidéo : de quoi largement alimenter plusieurs séries dérivées. Christian Linke espère d’ailleurs pouvoir explorer de nouveaux genres à cette occasion, comme l’horreur, comme il l’a confié à Polygon.

Viktor dans Arcane // Source : Netflix

Lors d’une longue interview accordée au vidéaste Necrit, spécialiste de LoL, et publiée le 24 novembre 2024, le showrunner a également donné davantage de précisions sur les projets du studio Fortiche à l’avenir. Après avoir raconté le destin bouleversant des deux sœurs Vi et Jinx, entre Piltover et Zaun, les créateurs d’Arcane aimeraient ainsi explorer trois régions bien connues des fans de League of Legends : Noxus, Ionia et Demacia.

Quelles sont les trois régions de League of Legends qui seront développées dans la suite d’Arcane ?

Noxus, l’empire impitoyable

Si vous avez bien suivi le parcours de Mel et de sa mère implacable, Ambessa, dans la série Netflix, vous avez forcément déjà entendu ce mot puisqu’il s’agit de leur région d’origine. Dans le lore de League of Legends, Noxus est décrit comme un « puissant empire à la réputation terrifiante », mais aussi comme un « pays brutal, expansionniste et agressif », à l’image du comportement cruel d’Ambessa. Des championnes iconiques du jeu vidéo comme Leblanc, la leader de l’organisation de la Rose Noire, sont notamment issues de la région de Noxus.

Noxus dans League of Legends // Source : Riot Games

À noter qu’Arcane a disséminé des petits indices, tout au long de ses deux saisons, concernant l’intégration de cette région à son univers sériel. Dans les dernières images de la saison 2, on aperçoit ainsi un corbeau à 6 yeux, relié au démon Raum. Celui-ci finira par s’allier à Swain, un personnage fort de League of Legends, connu pour être le chef de Noxus. Un détail qui pourrait nous mener directement vers une série dédiée, donc.

Pour aller plus loin Les fans d’Arcane avaient raison à propos de Singed

Ionia, le royaume magique

La province de Ionia, de son côté, est un immense archipel entouré de mers plus ou moins clémentes. Ces terres sont réputées pour une caractéristique en particulier : la fine frontière entre le monde réel et la magie, particulièrement dans les montagnes et les forêts.

Mais il y a douze ans, Noxus a attaqué cette région féérique, ravageant Ionia. Depuis, une paix fragile règne en ces lieux et la vengeance est sur toutes les lèvres. Des championnes jouables bien connues des fans, comme Ahri ou Irelia, vivent dans les alentours de Ionia.

Ionia dans League of Legends // Source : Riot Games

Demacia, la région militaire

Enfin, le monde de Demacia, lui, est connu pour être fondé sur des principes stricts, avec un riche passé militaire. Trois maîtres mots y règnent : la justice, l’honneur et le devoir. Mais l’âge d’or du royaume pourrait bien être révolu, et beaucoup de ses habitants parient plutôt sur son déclin, après avoir suivi des politiques isolationnistes pendant des années.

Un univers trouble, donc, qui pourrait donner lieu à de passionnantes interrogations sur la pratique du pouvoir et ses dérives, dans l’un des futurs projets du studio Fortiche. Galio ou Fiora, des champions jouables de Demacia, pourraient alors avoir droit à leur propre histoire par exemple.

Demacia – League of Legends // Source : Riot Games

Quelle est la date de sortie de la suite d’Arcane, toujours située dans l’univers de LoL ?

D’après Christian Linke, le développement de l’une de ces nouvelles séries dérivées a débuté l’année dernière. Mais considérant les délais de production du studio Fortiche, qui a travaillé pendant trois ans sur la saison 2 d’Arcane, il faudra probablement attendre 2026, au plus tôt, pour pouvoir découvrir ces projets en collaboration avec Riot Games.

Pour aller plus loin Arcane saison 2 : non, ce personnage n’est pas vraiment mort

À noter que lors d’une interview pour Collider, Christian Linke a donné de précieuses indications sur le travail colossal abattu par ses équipes : un animateur produisait ainsi des séquences d’environ 4 secondes, chaque semaine, durant la production d’Arcane. Une minutie qui explique la qualité exceptionnelle de la série Netflix.

Vi et Jinx dans Arcane // Source : Netflix

La série Arcane sur Netflix va-t-elle avoir un impact sur le jeu vidéo League of Legends ?

En octobre 2024, League of Legends a déjà ajouté de nombreuses nouveautés pour les fans d’Arcane, avec l’introduction de la championne jouable Ambessa, ainsi que de nouveaux skins pour les personnages déjà présents dans le jeu vidéo de Riot Games. Il n’est donc pas à exclure que de nouveaux protagonistes de la série Netflix puissent faire leur apparition dans League of Legends, à l’avenir.

Pour aller plus loin 6 séries à voir après la fin d’Arcane sur Netflix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+