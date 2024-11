Lecture Zen Résumer l'article

Qui dit nouvelle saison pour Arcane, dit aussi menaces inédites à l’horizon. Dans la série animée de Netflix, la famille d’Ambessa et de Mel fait ainsi face à une mystérieuse organisation nommée la Rose Noire. De quoi s’agit-il exactement ?

Dans l’univers d’Arcane, deux personnages en particulier semblent invincibles, tant elles règnent sur Piltover grâce à d’habiles manigances politiques : Mel et sa mère, Ambessa. Mais dans la saison 2 de l’une des meilleures séries Netflix, dont les trois premiers épisodes sont disponibles depuis le 9 novembre 2024, l’échiquier est complètement bouleversé.

Pour la première fois, les deux femmes sentent une lourde menace peser sur leurs épaules : celle de la Rose Noire, qui les envahit littéralement pendant tout le générique de la série. Alors, quelle est cette mystérieuse organisation qui terrifie Ambessa et pourquoi fait-elle son apparition seulement maintenant, dans la saison 2 d’Arcane ?

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les trois premiers épisodes d’Arcane.

Pour aller plus loin Ne commencez pas la saison 2 d’Arcane sans avoir lu ce récap de la fin de la saison 1

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Que représente la Rose Noire dans League of Legends ?

Des ombres mystérieuses, d’étranges fleurs noires, une forme de magie ténébreuse teintée de nuances de rouge… À chacune de leur irruption, dans le troisième épisode de la saison 2 d’Arcane, les membres de l’organisation de la Rose Noire s’imposent comme un nouvel antagoniste glaçant, pour la famille Medarda, comme pour les fans de la série. Mais si vous avez passé des heures à jouer à League of Legends, dont Arcane est inspirée, ce nom vous dit forcément quelque chose.

Il s’agit ainsi d’un ordre secret dirigé par des aristocrates et rattaché à Noxus, le pays d’origine de Mel et Ambessa. On dit même que la Rose Noire serait encore plus ancienne que Noxus, lui-même. Dans le jeu vidéo, comme dans la série Netflix, la Rose Noire tire donc les ficelles politiques dans l’ombre et possède un immense réseau de catacombes, mais aussi de nombreux espions sous ses ordres.

La sorcière LeBlanc dans League of Legends, fondatrice et leadeuse de la Rose Noire // Source : Riot Games

Plusieurs champions jouables y sont rattachés comme la sorcière LeBlanc, qui est la fondatrice, mais aussi la leadeuse de cette société secrète, ainsi que le vampire Vladimir, à qui la couleur rouge est fortement associée. On raconte qu’autrefois, il y a fort longtemps, ils conclurent un pacte, ensemble. D’après l’encyclopédie de League of Legends, « ils festoyèrent en égaux, tissant une magie si noire que le vin tourna à leur table, et que le rouge flamboyant des roses devint noir. »

Des personnages comme la femme serpent Cassiopeia ou la reine-araignée Elise sont aussi régulièrement évoquées pour parler de la Rose Noire.

Pour aller plus loin Arcane saison 2 : qui est le Pacifieur bourré que Vi rencontre dans l’épisode 1 ?

Que symbolise la Rose Noire pour le futur d’Arcane ?

Du côté d’Arcane, le début de la saison 2 nous a confirmé que cette organisation serait bel et bien responsable de la mort du frère de Mel, Kino, qui semble avoir traumatisé Ambessa, à juste titre. À ce stade, les motivations de la Rose Noire et les raisons de leur arrivée à Piltover ne sont toutefois pas encore connues.

Cependant, les différentes manœuvres de la mère de Mel laissent penser qu’elle cherche à mettre la main sur l’Hextech, une puissante magie bleue permettant de créer des artefacts technologiques, imaginée par Jayce et Viktor. Il est donc fort probable que la Rose Noire cherche à s’en emparer, avant qu’Ambessa ne le fasse en premier.

La Rose Noire se manifeste sous d’étranges formes dans Arcane // Source : Netflix

En tout cas, il faudra agir vite pour contrer cette menace, puisque Mel a déjà été enlevée par la Rose Noire, lors de l’épisode 3, et on ignore pour le moment où elle se trouve. À noter que dans le lore de League of Legends, le personnage d’Ekko a combattu des membres de l’organisation secrète par le passé. Va-t-il faire irruption pour sauver Mel, contre toutes attentes ? Réponse le 16 novembre 2024, pour la suite des épisodes d’Arcane.

Pour aller plus loin L’enfant qui suit Jinx dans Arcane n’est peut-être pas si inconnu

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+