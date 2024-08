Lecture Zen Résumer l'article

Un nouveau film Alien, nommé Romulus, vient de sortir au cinéma. Il ne s’agit pas d’une suite directe. Il vient s’immiscer entre deux anciens longs métrages de la saga culte. L’ordre de visionnage peut donc être compliqué.

Depuis le 14 août 2024, il est possible de découvrir Alien: Romulus au cinéma, le nouvel opus de la saga culte. On pourrait naïvement croire qu’il s’agit de la suite directe d’Alien, la résurrection de 1997, ou encore d’Alien: Covenant, prologue sorti en 2017. Ce n’est ni l’une ni l’autre des options, puisqu’Alien: Romulus vient en réalité s’intercaler entre deux autres longs métrages.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Deux chronologies possibles

À l’instar de Star Wars, une autre licence forte dans le genre SF, Alien, dont le premier film date de 1979, existe depuis la nuit des temps et a connu des grands chambardements dans la production et du côté des réalisateurs. Par conséquent, la chronologie n’est pas tout à fait rectiligne. Elle a évolué au bon vouloir des producteurs, et c’est aujourd’hui un peu dur de s’y retrouver (d’autant qu’il y a eu des projets annulés).

C’est pourquoi on vous propose deux chronologies des films Alien. La première est celle du cinéma, l’ordre dans lequel ils sont sortis. La deuxième s’intéresse aux événements — c’est-à-dire la vraie chronologie pour les puristes.

Aliens, le retour // Source : 20th Century Fox

Voici les deux chronologies des films Alien

La chronologie du cinéma

La saga Alien compte en tout 7 longs métrages. Certains diront 9, mais on décide volontairement d’écarter Alien vs. Predator et Aliens vs. Predator: Requiem, pour des questions évidentes de qualité. Sont-ils vraiment importants ? On préfère les oublier et on parie que vous également.

Au cinéma, les films Alien sont sortis dans l’ordre suivant :

Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, c’est la chronologie à suivre.

Ripley, Alien le 8e passager. // Source : FOX

La chronologie des événements

C’est là où il faut suivre. La tétralogie originale, soit les quatre premiers films sortis au cinéma, ont la bonne idée de se succéder. Bien des années plus tard, Ridley Scott a voulu revenir aux origines du xénomorphe, avec un double prologue. Quant à Fede Alvarez, il étend l’univers avec un film situé entre Alien, le huitième passager et Aliens, le retour, soit une poignée d’années après la catastrophe survenue sur le vaisseau Nostromo. On vous avait dit que c’était compliqué — un peu comme chez Marvel.

Par conséquent, voici la vraie chronologie des films Alien :

Prometheus (2089-2093)

Alien: Covenant (2104)

Alien, le huitième passager (2122)

Alien: Romulus (2142)

Aliens, le retour (2179)

Alien 3 (2179)

Alien, la résurrection (2379 environ)

À noter qu’il y a un bond dans le temps immense entre Alien 3 et Alien, la résurrection. Et on ne vous dira pas pourquoi Ripley, l’héroïne, y est quand même.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+