Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft a décidé de repousser Assassin’s Creed Shadows de plusieurs mois, et la sortie du jeu vidéo est désormais calée au 14 février 2025. Il y aura plusieurs changements, mais le casting ne bougera pas.

Depuis la présentation d’Assassin’s Creed Shadows, un élément du jeu est à l’origine d’une polémique déplorable : la présence d’un samouraï noir en tant que protagoniste. L’affaire a pris une telle ampleur qu’une pétition a été organisée pour faire annuler le jeu. Maintenant que le jeu a été officiellement repoussé par Ubisoft, certains pensent que le personnage, nommé Yasuke, va être retiré du jeu.

Cette rumeur a été partagée par une frange, comme on peut le voir sur ce tweet publié le 30 septembre. Elle s’avère complètement fausse, à en croire les informations de Tom Henderson, qui révèle les coulisses de la décision d’Ubisoft. « Permettez-moi d’abord de répondre aux rumeurs étranges sur Yasuke — il ne va pas être retiré », prévient le journaliste très bien informé, à l’origine d’indiscrétions souvent avérées. S’il y a bien des changements qui sont au programme pour Assassin’s Creed Shadows, la refonte du casting ne fait pas partie du chantier.

Yasuke ne sera pas retiré d’Assassin’s Creed Shadows

Il aurait été navrant de voir Ubisoft céder à ces demandes empreintes de racisme — d’autant que Yasuke est un personnage établi sur un individu qui a réellement existé. Il est vrai que son statut de samouraï est un sujet de discussion, mais Assassin’s Creed Shadows n’a pas l’ambition d’être un travail universitaire — c’est une œuvre de fiction.

En revanche, les développeurs devraient bel et bien s’attarder sur divers éléments liés au contexte historique du jeu, notamment les quelques points de tension autour de la représentation de la culture japonaise — c’est ce qui a été le point de départ de la pétition, d’ailleurs.

Assassin’s Creed Shadows. // Source : Ubisoft

Tom Henderson cite plusieurs modifications à attendre : l’histoire de Yasuke et la manière dont il est montré, des détails de l’architecture et davantage de véracité historique. Autant de points qui auraient dû être corrigés bien en amont. Cependant, il semblerait qu’il y ait eu des remous en interne, avec des historiens amenés trop tardivement dans le processus et des soucis de communication entre les différentes équipes.

Le gameplay devrait par ailleurs bénéficier de quelques évolutions notables, fruits des quelques tests réalisés en interne. Des développeurs auraient milité pour un retard depuis plusieurs mois déjà. Ubisoft a visiblement attendu l’ultime moment — un mois et demi avant le lancement — pour se décider.

La nouvelle date peut être vue comme une bonne chose pour Assassin’s Creed Shadows, qui sera vraisemblablement meilleur que prévu. Il y a en tout cas un motif d’espoir : les premiers chiffres de précommandes seraient solides alors que l’arrivée dès le premier jour sur Steam devrait solidifier le lancement un peu plus encore.

Assassin’s Creed Shadows Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+