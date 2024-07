Lecture Zen Résumer l'article

La présence d’un samouraï d’origine africaine dans Assassin’s Creed Shadows n’est pas du tout au goût d’une frange de joueurs japonais. Une pétition pour faire interdire le jeu a gagné quelque 10 000 signatures en moins de 24 heures.

« Nous demandons l’annulation d’Assassin’s Creed Shadows » : c’est avec ces termes que l’internaute Shimizu Toru a lancé une pétition sur change.org le 19 juin 2024. Au moment où nous écrivons ces lignes, elle a dépassé les 40 000 signatures. Vingt-quatre heures auparavant, elle avait franchi le cap des 30 000. On observe donc une croissance rapide des soutiens (y compris en dehors du Japon), alors que cette initiative est d’abord dédiée au public nippon.

« Nous demandons à Ubisoft d’annuler la sortie d’Assassin’s Creed Shadows et de montrer un travail sérieux de recherche et un respect pour l’histoire et la culture du Japon », indique Shimizu Toru. En l’état, il estime qu’Assassin’s Creed Shadows constitue une « insulte », voire un appel au « racisme asiatique ». La raison de cet appel au boycott est toute trouvée : la présence d’un samouraï d’origine africaine au casting, pourtant basé sur quelqu’un qui a vraiment existé.

Il y a de plus en plus de signatures // Source : Change.org

Que reprochent les joueurs à Assassin’s Creed Shadows ?

Shimizu Toru reproche à Ubisoft son manque de « justesse historique », qui conduirait donc à « une forme d’irrespect pour la culture ». Il vise plus particulièrement la représentation des samouraïs. Assassin’s Creed Shadows ignorerait ainsi « le fait qu’ils font partie de l’échelon supérieur des guerriers et qu’ils sont supposés être des servants des nobles, ou des gokenin ». Et à lui de rappeler que Williams Adams fut le premier Européen à obtenir le statut de samouraï, sous les ordres de Tokugawa Ieyasu (au début des années 1600, soit bien après l’arrivée de Yasuke).

Assassin’s Creed Shadows mettrait donc mal en avant « la vraie nature et le rôle du samouraï ». L’auteur de la pétition oublie simplement que la saga d’Ubisoft ne cherche en aucun cas la véracité historique. Elle se sert plutôt de l’Histoire pour la réécrire et l’imbriquer dans ses scénarios fantastiques. Yasuke, « le samouraï noir » à l’origine de la polémique, a vraiment existé, et le peu d’informations à son sujet constitue une aubaine pour les scénaristes d’Ubisoft. Ils peuvent en faire un individu avec un rang élevé s’ils le désirent, à partir du moment où cette entorse à la réalité sert le récit qu’ils veulent raconter.

Aucune source sur Yasuke ne permet d’affirmer à 100 % qu’il a obtenu le statut de samouraï tel qu’il est représenté dans le jeu, comme l’explique cette vidéo de YannToutCourt datant de mai 2024 (avec intervention de Julien Peltier, historien spécialiste du Japon). On sait en revanche qu’il a fasciné Oda Nobunaga, qui en aurait fait son porteur d’armes — soit un serviteur proche. L’homme le plus puissant du Japon l’a même cité dans ses mémoires. L’existence de Yasuke ne peut donc pas être remise en cause.

