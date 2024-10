Lecture Zen Résumer l'article

La série carcérale des années 2000 connaît un regain d’intérêt depuis sa mise en ligne sur Netflix, le 4 septembre 2024. Près de vingt ans plus tard, on revient ensemble sur la fin controversée de Prison Break.

Votre esprit glisse ailleurs ? Ceux de Michael et Lincoln, les deux frères de Prison Break, aussi, comme le chantait Faf Larage en 2007. Presque vingt ans plus tard, la série culte connaît une seconde jeunesse grâce à une mise en ligne sur Netflix, dès le 4 septembre 2024. Depuis, cette grande évasion s’est confortablement installée dans le top 10 de la plateforme de streaming, jusqu’à le quitter, il y a quelques jours.

Si vous avez la flemme de regarder les 5 saisons de Prison Break ou que vous n’avez pas tout compris au final, installez-vous confortablement et préparez le générique : voici notre guide pour devenir un expert sur le sujet. D’autant que la série ne facilite pas la tâche à ses fans : elle contient pas moins de trois fins différentes.

Fin n°1 avec le final de la saison 4 : qui meurt dans la série Prison Break ?

Souvenez-vous : en 2005, on faisait la rencontre de Lincoln Burrows (Dominic Purcell), petit truand accusé à tort d’avoir tué le frère de la vice-présidente des États-Unis, rien que ça. En attendant sa condamnation à mort, il est alors incarcéré dans la prison de Fox River. C’est là que son frère, Michael Scofield (Wentworth Miller), persuadé de son innocence, va tout faire pour le faire sortir, avant la date fatidique. Son arme secrète ? Un plan du pénitencier, tatoué sur l’intégralité (ou presque) de son torse. Un petit braquage plus tard et le voilà, lui aussi, emprisonné aux côtés de son frère, pour préparer ensemble leur grande évasion.

Pendant quatre saisons, jusqu’en 2009, les fans ont donc pu suivre les aventures aux multiples rebondissements de Lincoln et Michael. Dans l’épisode 22 de la saison 4, nommé Vers la liberté, leur périple arrivait donc enfin à son terme, avec un dilemme impossible pour Michael. Il devait ainsi choisir entre les deux personnes qu’il aime le plus au monde, afin de sauver sa bien-aimée Sara, détenue entre les mains du général Krantz et de T-Bag, ou son frère Lincoln, enlevé par Christina.

Le fameux torse tatoué de Michael // Source : Original Film

Quelques péripéties plus tard, tout le monde finit par être miraculeusement sauvé. Mais alors que Sara et Michael parlent de leur avenir, ce dernier commence à saigner du nez. Les dernières images de la saison 4 montrent ensuite un flashforward, quatre ans plus tard. Sara, Michael Jr., Sucre, Mahone et Lincoln se recueillent alors devant la tombe de Michael, mort d’une tumeur au cerveau. Autant dire qu’en tuant son personnage principal dans ses ultimes minutes, Prison Break a fait date dans l’histoire de la télévision.

Fin n°2 avec le téléfilm La Dernière Évasion : quelle est la fin de Prison Break et comment finit Michael Scofield ?

Vous avez toujours rêvé de savoir ce qui se passe, durant ces quatre ans d’ellipse lors du grand final de Prison Break ? Ce téléfilm répondra à toutes vos questions. Réunissant les épisodes 23 et 24 de la saison 4, La Dernière Évasion dure plus d’une heure-et-demi. À noter que sur Netflix, il est disponible en deux parties distinctes. Dans cette ultime conclusion, on apprend que Sara, alors enceinte, se retrouve derrière les barreaux pour le meurtre de Christina.

Sara et Michael, le couple phare de Prison Break // Source : Fox

Michael profite alors d’une bagarre en prison pour s’y introduire et sauver sa femme. Il décide donc de se sacrifier pour que Sara et leur futur enfant puissent s’échapper, sachant que son propre état de santé se détériore de plus en plus. Il laisse tout de même un enregistrement vidéo à Sara et Lincoln, son frère, dans lequel il explique les raisons de son geste et leur envoie tout son amour. Vous aussi, vous avez sorti les mouchoirs ?

Fin n°3 avec Resurrection : comment se finit la saison 5 de Prison Break sur Netflix ?

Avions-nous vraiment besoin de ressusciter Michael Scotfield, par un tour de passe-passe, dans le but de remettre une pièce dans la machine de Prison Break ? Pas vraiment, mais les producteurs de la série ont tout de même réussi à nous embarquer dans une saison 5, huit ans après La Dernière Évasion. En 2017, on découvrait Resurrection, qui nous apprenait l’impensable : Michael n’était finalement pas mort, mais serait plutôt en prison au Moyen-Orient.

Michael et Lincoln dans la saison 5 // Source : Fox

Cette fois, Prison Break opte pour un concept inverse à son postulat de départ : Lincoln va tout tenter pour faire évader son frère. L’épisode 9, qui est le dernier de la série (promis), nous montre l’affrontement tant attendu entre Michael et Poséidon, l’agent de la CIA qui l’a piégé, l’obligeant alors à simuler sa mort, sept ans plus tôt. Le personnage principal de Prison Break est finalement libéré lors de la conclusion de la série, et peut enfin vivre une existence heureuse auprès de ses proches.

Une fin controversée pour les fans, puisque celle-ci remet complètement en question toute l’émotion ressentie à la fin de la saison 4, à la mort de Michael, en la remplaçant par un happy end un peu trop facile.

Vers une fin n°4 avec une saison 6 ou un spin-off ?

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Si une saison 6 avait été mise sur la table pendant un temps, l’acteur principal Wentworth Miller, qui interprète Michael, a depuis confirmé qu’il ne jouerait plus dans Prison Break. C’est avec un post sur son compte Instagram qu’il a partagé la nouvelle à ses fans, en 2020, puisque le comédien gay ne souhaite plus jouer de personnages hétérosexuels à l’écran. Une éventuelle saison 6 ne verra donc jamais le jour.

Mais puisque les producteurs ne manquent jamais d’idées pour ressusciter nos séries préférées à tout prix, sachez que la plateforme de streaming américaine Hulu a annoncé travailler sur un spin-off de Prison Break, en novembre 2023. Cette nouvelle aventure se déroulera dans le même univers, mais sans ses acteurs phares, donc. De nouveaux personnages devraient ainsi faire leur entrée, pour reprendre le flambeau de Lincoln et Michael.

