Lecture Zen Résumer l'article

Johnny et Daniel vous manquent déjà ? Alors voici 5 séries à voir sur Netflix en attendant la suite de la saison 6 de Cobra Kai : Wu Assassins, Blue Eye Samurai, Les Frères Sun, Naruto ainsi que GLOW.

Plus de 30 ans après la sortie de Karaté Kid au cinéma, la nostalgie nous envahit toujours à chaque nouvelle saison de Cobra Kai, sur Netflix. La plateforme de SVOD a décidé de couper cette ultime saison 6 en trois parties, avec une partie 1 sortie le 18 juillet 2024. Voici donc 5 séries similaires à découvrir en streaming, avant de pouvoir retrouver à nouveau Johnny et Daniel à partir du 15 novembre 2024.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Wu Assassins

Et si l’on ajoutait une bonne dose de fantastique au karaté façon Cobra Kai ? C’est le pari de Wu Assassins, dans lequel un chef cuisinier découvre ses origines : il est le descendant d’une ancestrale lignée de combattants. Il doit donc devenir un assassin, en utilisant ses compétences en arts martiaux, pour combattre cinq criminels aux pouvoirs surnaturels. Une série bourrée d’action, avec des chorégraphies vraiment impressionnantes, en seulement 10 épisodes.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Blue Eye Samurai

Attention : voici l’une des meilleures séries animées du catalogue Netflix. Sortie sans bruit à la fin de l’année 2023, Blue Eye Samurai nous transporte dans un Japon de l’époque Edo, aux côtés de Mizu. Pour sauver sa peau, cette grande samouraï va se faire passer pour un homme, tout en menant sa quête de vengeance. Beaucoup plus sombre et violente que Cobra Kai, Blue Eye Samurai mérite tout de même largement le coup d’œil pour ses graphismes soignés, animés par le studio français Blue Spirit (Ma Vie de Courgette). Une véritable claque, dans laquelle les arts martiaux sont rois.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les Frères Sun

Des arts martiaux, de l’humour, une familiale dysfonctionnelle, des guerres de clans et même Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) : Les Frères Sun vous rappellera Cobra Kai par bien des aspects, tout en développant sa propre patte décalée. On y suit Charles Sun, membre de la Triade de Taipei, en Chine, qui se rend à Los Angeles pour protéger sa mère et son frère de mystérieux dangers. Malheureusement annulée après une seule saison, la série possède tout de même une fin convaincante en seulement 8 épisodes, à dévorer sans tarder.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Naruto

Une quête initiatique, des ados et beaucoup, beaucoup de combats iconiques : Naruto et Cobra Kai pourraient finalement être de lointains cousins. La série, qui a connu une suite tout aussi légendaire avec Naruto Shippuden, reste l’un des animés les plus connus au monde. Et si elle a pris quelques rides depuis ses débuts il y a plus de 15 ans, Naruto brille toujours par ses retournements de situation cultes, ses méchants charismatiques et ses génériques qui restent longtemps en tête. Une institution, dont on ne se lasse pas.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

GLOW

Et si on sortait un peu du dojo mythique de Cobra Kai pour entrer sur le ring, avec une autre comédie qui tabasse ? Avec ses 3 saisons hautes en couleur, GLOW est ainsi une candidate parfaite pour patienter jusqu’à la suite des aventures de Cobra Kai. Cette fois, on délaisse le karaté pour le catch féminin des années 1980, avec une équipe de bras cassés qui va tenter d’atteindre des sommets.

Fun et légère, GLOW n’en oublie pas d’être une ode aux losers et à la sororité. Cerise sur le gâteau de cette série injustement méconnue : le casting est exceptionnel, d’Alison Brie (Community) à Kate Nash (oui, la chanteuse britannique).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+