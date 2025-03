Lecture Zen Résumer l'article

La saison 2 de la série Netflix dévoile ses contours au compte-goutte et nous ignorons même encore sa date de sortie. Mais qu’a pensé Jenna Ortega du tournage de Mercredi, en compagnie de Lady Gaga ?

Après avoir tenu un rôle très remarqué dans la saison 6 d’American Horror Story, en 2016, Lady Gaga est enfin de retour sur le petit écran pour nous jouer un très mauvais tour. La chanteuse et actrice a ainsi rejoint le casting de la prestigieuse série Netflix Mercredi, dont la saison 2 est attendue avec impatience par les fans.

Si son personnage reste entouré d’une bonne couche de mystères, au point que l’on ignore toujours s’il s’agit d’un simple caméo ou non, on sait désormais que le tournage a pris fin, en Irlande, en fin d’année 2024. Et tout semble s’être passé à merveille entre la star de Joker 2 : Folie à Deux et l’interprète de Mercredi, Jenna Ortega.

Lady Gaga est « la meilleure » d’après Jenna Ortega

Dans une interview accordée à IndieWire, le 8 mars 2025, Jenna Ortega a ainsi confié que Lady Gaga était tout simplement « la meilleure » : « Elle est l’une des personnes les plus talentueuses avec qui j’ai eu l’opportunité de travailler. C’était honnêtement un environnement de travail très spécial de pouvoir évoluer aux côtés de Lady Gaga et de Tim Burton, deux personnes que je respecte et qui m’ont tellement inspirée ».

Pourtant, la comédienne ne savait pas à quoi s’attendre avant de rencontrer la chanteuse aux dizaines de tubes planétaires, pour la saison 2 : « C’était vraiment très bizarre de me rendre compte qu’elle est un véritable amour, absolument adorable et très timide. J’adore le fait qu’on ne sait jamais à quoi s’attendre avec elle, mais vous pouvez toujours espérer de la bonté et de la générosité. ».

Lady Gaga, de son côté, a également beaucoup aimé son expérience sur le tournage de Mercredi, d’après Entertainment Weekly : « Je ne veux pas trop en dire à propos de ma participation à la série. Je veux garder tout cela top secret mais j’adore Jenna et je me suis vraiment éclatée ! »

L’arrivée de Lady Gaga dans la série Netflix a fait l’effet d’une véritable bombe pour les fans, puisque les deux ont finalement toujours été étrangement liées. En 2022, lors de la sortie de la saison 1, des milliers d’internautes avaient ainsi associé la fameuse danse de Jenna Ortega au titre Bloody Mary de la chanteuse, sur TikTok.

Au point que la star avait repris elle-même la tendance, en se mettant en scène dans une apparence proche de celle du personnage de Mercredi. Avec la saison 2, attendue pour 2025 sur Netflix, la boucle est bouclée.

