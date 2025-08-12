Lecture Zen Résumer l'article

Une collaboration très attendue entre Pokémon et McDonald’s au Japon a été interrompue prématurément après seulement une journée. Pikachu est décidément toujours dans les bons coups.

Dans le cadre d’une opération spéciale articulée autour des menus Happy Meal, les petits Japonais pouvaient mettre la main sur plusieurs cartes Pokémon à collectionner, dont une exclusive, à l’effigie de Pikachu. La collaboration entre le géant du fast-food et The Pokémon Company devait se dérouler sur trois jours, du 9 au 11 août 2025. Comme d’habitude avec la licence Pokémon, les organisateurs ont surestimé la capacité des fans à ne pas s’emporter. Après des ventes bien au-delà des prévisions, l’opération a pris fin en moins de vingt-quatre heures.

Les cartes proposées dans les menus. // Source : McDonald’s Japan

Dans un communiqué publié le 9 août 2025 par McDonald’s Japan, l’enseigne a déclaré : « Nous présentons nos sincères excuses à nos clients qui attendaient cet événement avec impatience et dont les attentes n’ont pas pu être satisfaites en raison de cette fin anticipée de la distribution. » Cependant, il apparaît que l’arrêt de l’opération ne serait pas tant lié à de simples ruptures de stock qu’aux agissements de fans et de revendeurs, prêts à tout pour mettre la main sur la carte rare.

Attrapez-les tous… puis jetez-les tous !

Selon le site Poké Beach, l’opération a rapidement tourné à la cohue avec des files d’attente interminables et surtout, un sacré gaspillage alimentaire. Les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de photos de menus McDonald’s intacts, abandonnés dans la rue. Certains clients en sont même venus aux mains et la police a dû intervenir, comme le rapporte le site Nintendosoup le 10 août 2025. Vous l’aurez compris, la revente spéculative des cartes est, encore une fois, responsable de ce bazar. La carte promotionnelle Pikachu est rapidement apparue sur le web, vendue autour de 25 £ (28 €) l’unité (soit plus cher qu’un Happy Meal), tandis que le coffret complet de six cartes est proposé à environ le double. Ce marché lucratif profite autant aux scalpeurs qu’à certains employés de McDonald’s.

Les mêmes menus laissés à l’abandon. // Source : Capture de ベリsur X

Cette affaire rappelle certains événements récents, notamment une opération Happy Meal en France et à l’international en 2024, où un booster de cartes Pokémon contenant au moins une carte holo par paquet avait rapidement entraîné des ruptures de stock et suscité la colère des parents. En 2023, un véritable chaos avait aussi éclaté au musée Van Gogh d’Amsterdam, où des cartes à collectionner Pikachu exclusives et des produits dérivés ont été revendus à des prix exorbitants. Face à cette situation, le musée avait dû interrompre la distribution de sa carte Pikachu en édition limitée.

Et ce n’est pas l’apanage de Pokémon : comme le rapporte cette vidéo du média M6 publiée en mai, une collaboration entre McDonald’s et le dessin animé Chiikawa avait semé le chaos dans les restaurants de la chaîne de fast-food il y a quelques semaines.

