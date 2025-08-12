Lecture Zen Résumer l'article

La fin de l’épisode 4 de la saison 2 introduit un tout nouveau personnage, qui pourrait avoir une importance capitale : une femme enfermée à Willow Hill pendant de nombreuses années. Mais qui est-elle exactement et quel rôle tiendra-t-elle dans la suite de Mercredi, sur Netflix ?

Mercredi a encore beaucoup de surprises à nous révéler. Les quatre premiers épisodes de la saison 2, mis en ligne le 6 août 2025 sur Netflix, répondent ainsi à une toute petite partie de nos questions, pour mieux nous laisser quelques indices sur la suite.

Parmi ces quelques miettes laissées à l’attention des fans attentifs, se trouve la présence d’un nouveau personnage : une femme sauvée par Mercredi de l’hôpital psychiatrique de Willow Hill, dans l’épisode 4. Plusieurs théories circulent déjà sur son identité, qui pourrait prendre de nombreuses formes dans cette saison 2, qui rend enfin justice à la fille de la famille Addams.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 2 de Mercredi.

Est-elle Ophelia, la sœur de Morticia ?

Il s’agit de l’hypothèse la plus probable, et notre petite préférée. Ophelia, la petite sœur de Morticia, a ainsi disparu il y a plus de vingt ans, après avoir subi un séjour forcé à Willow Hill. La cause ? Ses fameuses visions, similaires à celles de Mercredi, qui avaient provoqué des larmes noires sur son visage, terrifiant ses camarades de classe au passage. Sa mère, Hester, a alors décidé de l’enfermer dans l’hôpital psychiatrique le plus proche.

Morticia, terrifiée à l’idée que Mercredi ne suive le même chemin que sa sœur, est donc particulièrement protectrice avec sa fille, dans cette saison 2, allant jusqu’à brûler le fameux livre de Goody. On apprend même que, par le passé, Morticia Addams a demandé à l’oncle Fétide de se faire interner à Willow Hill, afin de veiller sur Ophelia. Il avait alors découvert qu’elle s’était mystérieusement évaporée dans la nature.

Mercredi pleure de mystérieuses larmes noires dans la saison 2. // Source : Netflix

Mais en réalité, elle aurait pu intégrer, malgré elle, le fameux programme LOIS, mis au grand jour par Mercredi à la fin de l’épisode 4. Elle aurait alors été soumise à des expérimentations de la part de Judi et de son père, Augustus Stonehearst, afin d’exploiter ses pouvoirs pour donner des capacités surnaturelles aux humains. Cela expliquerait qu’elle soit enfermée dans une cellule et qu’elle attire particulièrement le regard de Mercredi, lorsqu’elles se rencontrent : la femme tapie dans l’ombre, interprétée par Frances O’Connor, serait en réalité Ophelia.

À noter que le personnage d’Ophelia est apparu dans de nombreuses adaptations de la Famille Addams, y compris la série originale des années 1960 et les deux films des années 1990. Il serait donc logique qu’elle finisse par faire sa grande entrée dans le petit monde de Mercredi, même si quelques rumeurs murmurent que Lady Gaga pourrait plutôt être l’heureuse élue, choisie pour incarner Ophelia.

Ou bien plutôt la mère de Tyler ?

Des fans parient sur une autre théorie, tout aussi familiale : cette femme enfermée à Willow Hill serait plutôt la mère de Tyler, Françoise Galpin. Nous savons ainsi déjà que cette dernière a été enfermée à Willow Hill, pour tenter de contrôler le Hyde qui est en elle, et qu’elle a génétiquement transmis à son fils. Cependant, jusqu’ici, la série avait plutôt évoqué sa mort prématurée.

Or, pour les besoins du programme secret LOIS, de nombreux décès ont été simulés à Willow Hill. Françoise Galpin pourrait-elle faire partie de ces malheureuses âmes torturées ? Cela ferait en tout cas le lien avec Donovan, le père de Tyler, qui enquêtait justement sur l’hôpital psychiatrique et ses dangereuses méthodes, avant sa mort. Tyler, quant à lui, insiste sur le fait que Miss Thornhill n’est pas sa mère, mais seulement son maître, dans l’épisode 4, ce qui pourrait suggérer de grandes retrouvailles dans la partie 2.

Tyler dans Mercredi. // Source : Helen Sloan/Netflix

Autre indice qui confirmerait cette hypothèse : la cellule dans laquelle le personnage est enfermé porte la mention « Extreme Caution », suggérant que la détenue nécessite une sécurité particulièrement renforcée. Un avertissement plutôt logique, si l’on considère qu’il s’agit bien d’une Hyde.

Enfin, Mercredi semble avoir elle-même déjà confirmé qu’il s’agit de Françoise Galpin, d’après le site spécialisé ComicBook. D’abord, son apparence physique correspond aux quelques photos que nous avions déjà pu apercevoir de la mère de Tyler, dans la saison 1. Mais surtout, le générique mentionnant les doublages de chaque pays cite expressément une certaine Françoise, parmi les protagonistes de la série. Cela ne peut clairement pas être une simplement coïncidence.

Ou encore une parfaite inconnue ?

Ce serait très étonnant, mais cela reste tout de même possible. Le personnage, si inédit soit-il, devrait tout de même avoir une importance capitale dans la suite de la saison 2, qui sera disponible sur Netflix dès le 3 septembre 2025.

