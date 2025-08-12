Certaines sorties au cinéma sont visiblement plus compliquées que d’autres. Celle de Shrek 5, elle, n’a pas connu un seul, mais bien deux reports. Initialement prévu pour le mois de juillet 2026, le film avait d’abord été repoussé au 23 décembre de la même année.
Le timing était alors parfait pour en profiter en famille, pendant les fêtes de fin d’année. Mais Universal et DreamWorks Animation ont finalement décidé de changer leur fusil d’épaule, pour revenir à leur première intuition.
Un choix stratégique… ou pas
On le sait : les blockbusters se trouvent généralement une place très confortable dans les salles de cinéma, au moment de l’été. Shrek 5 l’a bien compris, lui qui devait d’ailleurs initialement être dévoilé en plein mois de juillet 2026. Les studios de production ont finalement décidé de rester sur une sortie similaire… un an plus tard.
Shrek 5 devrait ainsi débarquer dans les salles obscures le 30 juin 2027, d’après Variety le 11 août 2025. Si aucune raison officielle n’a été donnée pour cet énième report, il s’agit tout de même d’une manière pour Universal de perpétuer la tradition des films d’animation estivaux, après les Moi, moche et méchant, la saga des Dragons ou encore le film Super Mario Bros.
Un gros changement qui permet surtout au célèbre ogre vert d’éviter une confrontation potentiellement douloureuse avec l’un des évènements de l’année 2026 : Avengers Doomsday, qui sera diffusé à partir du 16 décembre.
Mais ce choix est-il vraiment stratégique, lorsque l’on sait que Shrek 5 sera désormais mis en compétition avec le très attendu Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, dont la date de sortie est actuellement fixée au 23 juin 2027, après avoir lui-même connu plusieurs reports ?
Dans tous les cas, Shrek 5 marquera le grand retour de la franchise au cinéma, plus de 17 ans après son dernier volet, en 2010. Les fans, eux, ont déjà remarqué un changement de design plutôt inquiétant, pour ce film qui accueillera une nouvelle recrue prestigieuse : Zendaya, la star d’Euphoria.
