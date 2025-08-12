Lecture Zen Résumer l'article

Alors qu’il brille actuellement avec Weapons, le réalisateur Zach Cregger a évoqué son futur projet : une adaptation de la saga Resident Evil. Et à en croire ses propos, elle est entre de bonnes mains.

Resident Evil est l’une des sagas les plus populaires au monde : c’est même la franchise numéro 1 de Capcom, en termes de ventes. Logiquement, elle a connu de multiples adaptations au cinéma, avec un univers qui s’y prête plutôt bien (des zombies et beaucoup d’action). Cependant, les fans sont loin de s’y être retrouvés : les nombreux films avec Milla Jovovich n’ont ni queue ni tête, tandis que le reboot de 2021, intitulé Resident Evil: Welcome to Raccoon City, est risible à souhait.

Toutefois, les choses pourraient enfin avancer dans la bonne direction concernant la relation de Resident Evil au cinéma. Pour un autre reboot, Constantin Film et Sony Pictures n’ont pas choisi n’importe qui : Zach Cregger, réalisateur de Barbarian et Weapons — qui vient de sortir dans les salles obscures. Non seulement ces deux films ont très, très bonne presse, mais le principal intéressé est visiblement fan de Resident Evil. Il a carrément promis une « lettre d’amour » aux productions de Capcom, dans une interview publiée sur Inverse le 4 août 2025.

Resident Evil 2. // Source : Capcom

Le prochain film de Resident Evil est entre de bonnes mains

Un nouveau jeu vidéo en 2026 Resident Evil Requiem, neuvième opus canonique, est prévu pour le 27 février sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

« Laissez-moi être clair : le film ne brisera pas les règles des jeux. Je suis le plus grand adorateur des jeux, donc je vais raconter une histoire qui est une lettre d’amour aux jeux et suit les règles des jeux », annonce Zach Cregger. Il a peut-être trouvé la pirouette ultime pour ne pas souffrir de la comparaison avec les jeux dont son film sera tiré : partir sur des personnages totalement différents.

Zach Cregger sait que les héroïnes et les héros sont particulièrement populaires (comme Leon, star de Resident Evil 4). Mais il ne veut pas tomber dans la redite, et préfère partir sur un récit original situé dans l’univers riche de Resident Evil, avec fidélité et respect. Il justifie : « Je ne vais pas raconter l’histoire de Leon, car l’histoire de Leon est racontée dans les jeux. Les fans l’ont déjà. Et ils peuvent juste jouer aux jeux. »

Pour aller plus loin On a classé les jeux Resident Evil du meilleur au pire

On rappelle que Milla Jovovich incarne justement un personnage inédit dans les premiers films — tout en côtoyant des protagonistes vus dans les jeux. Zach Gregger, lui, partira sur un casting 100 % inédit, en veillant à respecter un héritage apprécié par des millions de personnes dans le monde. Le projet est périlleux, mais on pourrait enfin avoir un film Resident Evil de qualité.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama