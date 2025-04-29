Lecture Zen Résumer l'article

Avis aux fans d’Alien : la toute première série située dans l’univers de la saga sera très bientôt dévoilée sur Disney+. Casting, date de sortie, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait sur Alien : Earth.

Les xénomorphes sont de retour et ils vont forcément nous jouer de très mauvais tours. Et pour cause : cette fois, ils s’inviteront directement dans votre salon avec Alien : Earth.

Pour la première fois de l’histoire de la saga, l’univers va ainsi s’étendre en dehors des salles obscures, pour rejoindre nos petits écrans avec une série. Date de sortie, casting, bande-annonce, histoire… Voici tout ce que vous devez savoir sur votre prochaine terreur nocturne.

Pour aller plus loin Les 10 meilleures séries d’horreur à voir en streaming

De quoi parlera la série Alien : Earth ?

Comme toujours, avec Alien, l’histoire sera évidemment liée à un vaisseau spatial. Mais cette fois, la menace ne se situera pas en plein cœur de l’espace ou dans un autre monde, non. Comme l’indique le nom de la série, les xénomorphes vont ainsi élire domicile directement sur notre chère planète Terre, après le crash d’un mystérieux vaisseau nommé le USCSS Maginot.

Dans cet univers, trois espèces cohabitent : les cyborgs (des humains équipés d’organes artificiels et biologiques), les synthétiques (des robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle) et les humains. Jusqu’à ce qu’un nouveau produit révolutionnaire ne soit lancé sur le marché : des robots humanoïdes à la conscience humaine. Wendy, l’un de ces prototypes, marque une nouvelle étape vers l’immortalité. Accompagnée d’un groupe de soldats, elle devra alors faire face à une immense menace…

Les bandes-annonces d’Alien : Earth sur Disney+

Le 17 juillet 2025, Disney+ a partagé une nouvelle bande-annonce de sa prochaine série de science-fiction, offrant un aperçu inédit de ses incroyables décors, dans l’espace ou sur la Terre. Avec, bien sûr, une petite apparition de xénomorphe dans les dernières secondes et une ambiance angoissante à souhaits.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Après avoir révélé au compte-goutte plusieurs teasers terrifiants, dont une immersion dans les entrailles des xénomorphes, Disney+ a finalement mis en ligne une première bande-annonce d’Alien : Earth, le 5 juin 2025. On y découvrait de plus amples détails sur cinq formes de vie différentes, qui s’apprêtent à envahir la Terre. Parmi elles, se trouvent évidemment des aliens, bien décidés à marquer leur territoire.

Le trailer nous dévoile un univers futuriste plutôt urbain, rarement vu dans les films précédents, ainsi qu’une diversité de monstres assez impressionnante, qui devrait permettre de renouveler la saga.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quelle est la date de sortie d’Alien : Earth en streaming, en France ?

Le 13 mai 2025, après des mois d’attente, Disney+ a enfin révélé la date de sortie d’Alien : Earth. Les deux premiers épisodes de la série seront donc disponibles dès le mercredi 13 août, à 20h, sur la plateforme de streaming, en France.

Combien d’épisodes sont prévus ?

La série Alien : Earth sera composée de 8 épisodes, diffusés à un rythme hebdomadaire, chaque mercredi, toujours à 20h, sur Disney+.

Pour aller plus loin Où voir les films Alien en streaming ?

Quels acteurs et actrices seront au casting de cette première série Alien ?

La saga a pour habitude de mettre en scène des castings composés de jeunes comédiens et d’acteurs déjà chevronnés. Alien : Earth ne fera pas exception à la règle avec une distribution internationale prestigieuse, constituée de :

La première affiche d’Alien : Earth // Source : FX

Derrière la caméra, on retrouvera l’un des showrunners les plus talentueux et créatifs de ces dernières décennies : Noah Hawley. On lui doit notamment Legion, une série Marvel complètement décalée, mais aussi la transposition du film Fargo sur le petit écran. Nous n’avons donc aucun doute sur sa capacité à faire évoluer la saga Alien au format sériel, d’autant que Ridley Scott, qui a imaginé les premiers films, en sera le producteur exécutif.

Où se situera Alien : Earth dans la chronologie des films ?

La série se déroulera en 2120, soit pile deux ans avant les évènements du premier film, Alien : Le huitième passager, sorti en 1979. Cinq corporations technologiques, à la puissance effrayante, se livrent alors une guerre commerciale sans merci.

Il s’agit de Weyland-Yutani, la fameuse entreprise qui apparaît dans quasiment toutes les œuvres Alien, Lynch, Prodigy, Dynamic ainsi que Threshold.

Pour aller plus loin Dans quel ordre regarder les films Alien ?

Les premières images d’Alien : Earth, bientôt sur Disney+

Pour accompagner l’annonce de la date de sortie d’Alien : Earth, Disney+ a également dévoilé les toutes premières images de la série, le 13 mai 2025. On y découvre notamment Sydney Chandler dans le rôle de Wendy, la nouvelle héroïne de la saga.

Sydney Chandler interprète Wendy, l’héroïne d’Alien : Earth // Source : Patrick Brown/FX

Alex Lawther dans le rôle d’Hermit, Diêm Camille dans le rôle de Siberian et Moe Bar-El dans le rôle de Rashidi. // Source : Patrick Brown/FX

Timothy Olyphant jouera le personnage de Kirsh // Source : Patrick Brown/FX

Sandra Yi Sencindiver dans le rôle de Yutani // Source : Patrick Brown/FX

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Prime Video, HBO Max… : quelle est la meilleure plateforme de streaming en 2025 ? Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama