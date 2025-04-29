Les xénomorphes sont de retour et ils vont forcément nous jouer de très mauvais tours. Et pour cause : cette fois, ils s’inviteront directement dans votre salon avec Alien : Earth.
Pour la première fois de l’histoire de la saga, l’univers va ainsi s’étendre en dehors des salles obscures, pour rejoindre nos petits écrans avec une série. Date de sortie, casting, bande-annonce, histoire… Voici tout ce que vous devez savoir sur votre prochaine terreur nocturne.
De quoi parlera la série Alien : Earth ?
Comme toujours, avec Alien, l’histoire sera évidemment liée à un vaisseau spatial. Mais cette fois, la menace ne se situera pas en plein cœur de l’espace ou dans un autre monde, non. Comme l’indique le nom de la série, les xénomorphes vont ainsi élire domicile directement sur notre chère planète Terre, après le crash d’un mystérieux vaisseau nommé le USCSS Maginot.
Dans cet univers, trois espèces cohabitent : les cyborgs (des humains équipés d’organes artificiels et biologiques), les synthétiques (des robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle) et les humains. Jusqu’à ce qu’un nouveau produit révolutionnaire ne soit lancé sur le marché : des robots humanoïdes à la conscience humaine. Wendy, l’un de ces prototypes, marque une nouvelle étape vers l’immortalité. Accompagnée d’un groupe de soldats, elle devra alors faire face à une immense menace…
Les bandes-annonces d’Alien : Earth sur Disney+
Le 17 juillet 2025, Disney+ a partagé une nouvelle bande-annonce de sa prochaine série de science-fiction, offrant un aperçu inédit de ses incroyables décors, dans l’espace ou sur la Terre. Avec, bien sûr, une petite apparition de xénomorphe dans les dernières secondes et une ambiance angoissante à souhaits.
Après avoir révélé au compte-goutte plusieurs teasers terrifiants, dont une immersion dans les entrailles des xénomorphes, Disney+ a finalement mis en ligne une première bande-annonce d’Alien : Earth, le 5 juin 2025. On y découvrait de plus amples détails sur cinq formes de vie différentes, qui s’apprêtent à envahir la Terre. Parmi elles, se trouvent évidemment des aliens, bien décidés à marquer leur territoire.
Le trailer nous dévoile un univers futuriste plutôt urbain, rarement vu dans les films précédents, ainsi qu’une diversité de monstres assez impressionnante, qui devrait permettre de renouveler la saga.
Quelle est la date de sortie d’Alien : Earth en streaming, en France ?
Le 13 mai 2025, après des mois d’attente, Disney+ a enfin révélé la date de sortie d’Alien : Earth. Les deux premiers épisodes de la série seront donc disponibles dès le mercredi 13 août, à 20h, sur la plateforme de streaming, en France.
Combien d’épisodes sont prévus ?
La série Alien : Earth sera composée de 8 épisodes, diffusés à un rythme hebdomadaire, chaque mercredi, toujours à 20h, sur Disney+.
Quels acteurs et actrices seront au casting de cette première série Alien ?
La saga a pour habitude de mettre en scène des castings composés de jeunes comédiens et d’acteurs déjà chevronnés. Alien : Earth ne fera pas exception à la règle avec une distribution internationale prestigieuse, constituée de :
- Sydney Chandler (Pistol) ;
- Alex Lawther (The End of the F***ing World) ;
- David Rysdahl (Oppenheimer) ;
- Timothy Olyphant (The Mandalorian) ;
- Essie Davis (Un Jour) ;
- Lily Newmark (Sex Education) ;
- Samuel Blenkin (Black Mirror) ;
- Babou Ceesay (Into the Badlands) ;
- Adarsh Gourav (Extrapolations) ;
- Jonathan Ajayi (Vigil) ;
- Erana James (The Wilds) ;
- Diem Camille (La Roue du Temps) ;
- Moe Bar-El (Le Bureau des légendes).
Derrière la caméra, on retrouvera l’un des showrunners les plus talentueux et créatifs de ces dernières décennies : Noah Hawley. On lui doit notamment Legion, une série Marvel complètement décalée, mais aussi la transposition du film Fargo sur le petit écran. Nous n’avons donc aucun doute sur sa capacité à faire évoluer la saga Alien au format sériel, d’autant que Ridley Scott, qui a imaginé les premiers films, en sera le producteur exécutif.
Où se situera Alien : Earth dans la chronologie des films ?
La série se déroulera en 2120, soit pile deux ans avant les évènements du premier film, Alien : Le huitième passager, sorti en 1979. Cinq corporations technologiques, à la puissance effrayante, se livrent alors une guerre commerciale sans merci.
Il s’agit de Weyland-Yutani, la fameuse entreprise qui apparaît dans quasiment toutes les œuvres Alien, Lynch, Prodigy, Dynamic ainsi que Threshold.
Les premières images d’Alien : Earth, bientôt sur Disney+
Pour accompagner l’annonce de la date de sortie d’Alien : Earth, Disney+ a également dévoilé les toutes premières images de la série, le 13 mai 2025. On y découvre notamment Sydney Chandler dans le rôle de Wendy, la nouvelle héroïne de la saga.
