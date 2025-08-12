Lecture Zen Résumer l'article

Strauss Zelnick a tenu des propos hyper rassurants quant à la sortie de GTA 6 calée à mai 2026. Un nouveau report du jeu de Rockstar Games semble de plus en plus écarté.

Comme à son habitude, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, a accordé quelques minutes à CNBC, le 11 août, pour évoquer les résultats de son entreprise. Et, bien sûr, la journaliste du média américain n’a pas manqué de lui poser quelques questions sur GTA 6, l’un des jeux les plus attendus de tous les temps (même par Lewis Hamilton, immense champion de F1). Le blockbuster de Rockstar Games sera-t-il prêt pour sa sortie en mai 2026 ? Le grand patron de la maison mère de Rockstar Games s’est montré assez rassurant à ce sujet.

« Notre niveau de confiance est très, très élevé », déclare Strauss Zelnick quand on lui demande si Rockstar Games sera capable de tenir les délais pour sortir GTA 6 sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X le 26 mai 2026. Pour rappel, ce jeu d’une envergure immense et d’une ambition stratosphérique avait d’abord été annoncé pour 2025 avant de subir un report inévitable.

Plus de report pour GTA 6 ?

À titre de comparaison, Red Dead Redemption 2, autre gros jeu de Rockstar Games, avait dû essuyer plusieurs retards avant d’être finalement disponible dans les rayons. Il était initialement prévu pour fin 2017, avant d’être décalé au printemps 2018, puis en octobre 2018. GTA 6, lui, visait l’automne 2025, avant de cocher la date du 26 mai 2026 dans les agendas.

Attention, si Strauss Zelnick a l’air assez sûr de lui dans la séquence, un nouveau glissement dans le calendrier n’est pas totalement à exclure, Rockstar Games visant tout simplement la perfection avec GTA 6. De toute évidence, et compte tenu des attentes, le studio proposera l’expérience la plus peaufinée possible, quitte à s’offrir quelques mois de développement supplémentaires en cas de besoin. Les joueuses et les joueurs ne lui en tiendront pas rigueur, si le résultat est à la hauteur. Et quand bien même il ne le serait pas, le carton commercial est déjà assuré.

Par ailleurs, Strauss Zelnick a rappelé que Rockstar Games travaille en parallèle sur plusieurs projets — GTA 6 restant bien évidemment la priorité. Tout porte à croire qu’il s’agit des remasterisations de plusieurs jeux de son incroyable catalogue sur les consoles actuelles, comme Red Dead Redemption 2, GTA 4 ou encore Max Payne 3. Bref, le studio est très occupé en ce moment, et les fans ont bel et bien raison de trépigner d’impatience.

