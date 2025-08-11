Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Après des années de tarifs élevés et d’offres éparpillées, les fans de football vont enfin pouvoir suivre la Ligue 1 sans se ruiner grâce à Ligue 1+.

C’est officiel : Ligue 1+, la nouvelle plateforme de streaming de la LFP, ouvre aujourd’hui, le 11 aout 2025, ses abonnements pour suivre le championnat de France jusqu’en 2029.

Pour l’occasion, la plateforme propose une offre de lancement à 9,99 €/mois pendant trois mois pour son abonnement, au lieu de 14,99 €. L’offre est valable jusqu’au 31 aout 2025. Il suffit de s’abonner depuis la plateforme ou via son opérateur.

C’est quoi, cet abonnement Ligue 1+ ?

Ligue 1+, ou L1+, est la nouvelle maison du championnat de France. C’est la première fois que la Ligue de Football Professionnel diffuse elle-même la compétition, sans passer par un partenaire. L’objectif : reprendre la main sur les droits TV et reverser directement les revenus aux clubs. Un timing parfait pour une Ligue 1 qui compte dans ses rangs le Paris Saint-Germain, fraîchement sacré champion d’Europe. De quoi attiser la curiosité de nouveaux abonnés cette saison.

La décision de créer L1+ s’explique aussi par les polémiques de la saison dernière avec DAZN, qui détenait huit matchs sur neuf par journée. Les abonnés ont déploré des problèmes techniques récurrents : retards de diffusion, coupures pendant les rencontres, qualité d’image aléatoire, sans compter un manque d’éditorialisation avec très peu d’avant-match ou d’après-match. Beaucoup estimaient que l’expérience proposée ne valait pas les 14,99 € mensuels, et encore moins les 39,99 € demandés initialement.

Avec L1+, la LFP promet une plateforme mieux produite (avec plus de contenu éditorial) et surtout moins cher. Les hostilités débuteront dès le 15 août avec Rennes–OM et un Nantes–PSG gratuit en clair le 17 août à 21h.

La chaine diffusera huit matchs sur neuf par journée en direct, le neuvième (l’affiche du samedi soir) restant sur BeIN Sports avant d’être disponible en différé à minuit. Tous les matchs seront également accessibles en replay, accompagnés de magazines, documentaires et contenus exclusifs censés combler les lacunes laissées par DAZN.

Les offres disponibles au lancement

Offre de lancement : 9,99 €/mois pendant 3 mois (au lieu de 14,99 €) avec engagement 12 mois ;

Pass L1 : 14,99 €/mois – engagement 12 mois – 2 écrans ;

Pass mensuel : 19,99 €/mois – sans engagement – 2 écrans ;

Pass mobile : 14,99 €/mois – sans engagement – 1 écran (smartphone, tablette, PC) ;

Pass -26 ans : 9,99 €/mois – sans engagement – 1 écran.

La plateforme sera disponible sur l’application officielle L1+, via les téléviseurs connectés (selon l’OS), DAZN, Free et Bouygues Telecom dès aujourd’hui, puis sur Orange et SFR dès le 12 août. Amazon Prime Video proposera aussi l’abonnement, à 12,99 €/mois avec engagement un an, jusqu’au 31 août.

Vers quelle offre se tourner ?

Pour la plupart des fans, la réponse est simple : l’offre de lancement à 9,99 par mois est la plus intéressante. Non seulement elle permet de payer moins cher pendant les trois premiers mois, mais elle donne aussi accès à deux écrans utilisables depuis deux foyers différents. Autrement dit, vous pouvez partager l’abonnement avec un ami ou un membre de votre famille et diviser la facture par deux. Cela revient à moins de 5 € par mois chacun pendant la période promotionnelle et un peu plus de 7 € une fois les trois mois passés — bien loin des prix pratiqués l’année dernière.

Le principal bémol vient de l’engagement annuel pour l’offre la moins chère. Même si la LFP précise que les mois d’été ne sont pas facturés, cela reste une contrainte par rapport aux formules totalement flexibles. Les formules sans engagement existent, mais elles coûtent plus cher (19,99 €/mois pour deux écrans).

