Cette semaine, Arte diffuse à la télévision Le Roi et l’Oiseau, considéré comme le plus grand film d’animation français. Il sera aussi disponible gratuitement durant une semaine, en streaming, sur Arte.tv.

C’est peut-être le plus grand film d’animation français de tous les temps. Le Roi et l’Oiseau, de Paul Grimault et Jacques Prévert, est tellement important qu’il a eu une influence profonde sur les fondateurs du Studio Ghibli, Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Arte vient de le diffuser en ce 11 août. Mais le film est aussi disponible gratuitement sur Arte.tv, jusqu’au dimanche 17 août.

De quoi parle Le Roi et l’Oiseau, disponible sur Arte ?

Le Roi et l’Oiseau nous raconte l’histoire du Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize, qui règne en tyran sur le royaume de Takicaradie. Son principal ennemi : un Oiseau, bavard et presque insolent, qui vit tout en haut de son immense palais. Le Roi tombe amoureux d’une charmante et modeste Bergère (ou plutôt de sa peinture), qu’il souhaite épouser. Un amour qui n’est pas réciproque, la Bergère étant éprise du Ramoneur, une autre peinture située juste à côté. Les deux amoureux arrivent à s’enfuir, aidés par l’Oiseau. Jusqu’où iront-ils ?

Si ce film d’animation est avant tout dédié aux enfants, il est aussi destiné aux moins jeunes, avec des doubles sens dans certaines scènes, ainsi que de forts propos politiques et pacifistes. Son ancienneté, son style et son discours en font ainsi un long-métrage moins accessible que les films du Studio Ghibli ou de Disney.

Où voir Le Roi et l’Oiseau en streaming ?

Sur Arte.tv, donc. Et depuis quelques mois, la plateforme de streaming est aussi intégrée à France.tv. Chose étrange, Le Roi et l’Oiseau semble y être disponible non pas jusqu’au dimanche 17 août, mais jusqu’au lundi 18 août : parfait pour les retardataires.

« Le Roi et l’Oiseau » sur France.tv // Source : Capture Numerama

Le film est également proposé sur Benshi, une plateforme de streaming dédiée aux films d’animation pour enfants. Enfin, si vous êtes patients, vous pouvez attendre le 15 octobre 2025. À cette date, Le Roi et l’Oiseau ressortira en DVD et en Blu-ray, dans une version restaurée.

Pourquoi les fans de cinéma d’animation doivent absolument regarder ce film ?

Si le long-métrage est sorti en 1980, sa préparation a débuté en 1946, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec Paul Grimault, Jacques Prévert et le studio Les Gémeaux (le plus grand studio français de l’époque). Le projet d’adapter à leur sauce le conte d’Andersen La Bergère et le Ramoneur est très ambitieux.

Mais les coûts de production explosent et la société fait faillite. C’est alors que le producteur, André Sarrut, termine le film, sans le soutien de ses deux créateurs. Il sort en 1953 une version incomplète avec le titre éponyme. Une version qui sera désavouée par ses auteurs.

Le Ramoneur et la Bergère dans « Le Roi et l’Oiseau » // Source : Arte

Des années plus tard, en 1967, Paul Grimault rachète les droits et le négatif du film. Entre temps, il a perdu des décors, des séquences sonores et des membres de l’équipe originale. Qu’à cela ne tienne, il reconstitue le film presque intégralement, toujours avec une équipe française.

En 1977, Jacques Prévert décède et ne découvrira jamais son œuvre achevée. Ce n’est qu’en 1980 que sort Le Roi et l’Oiseau, film d’animation acclamé par la critique, reconnu alors comme un bijou de l’animation française.

Fans du Studio Ghibli, vous allez adorer Le Roi et l’Oiseau

Au-delà de ses conditions de production, Le Roi et l’Oiseau possède une autre importance dans le cinéma d’animation : son influence sur l’animation japonaise.

Avant de fonder ce qui deviendra le Studio Ghibli, Hayao Miyazaki et Isao Takahata ont ainsi vu La Bergère et le Ramoneur à sa sortie. Les deux artistes sont frappés par la qualité de l’œuvre, l’humanisme et la poésie qui s’en dégagent.

Affiche du film « Le Roi et l’Oiseau » // Source : Paul Grimault

Sans Le Roi et l’Oiseau, les films du Studio Ghibli n’auraient peut-être pas existé, ou n’auraient pas eu l’aura qu’on leur connaît. D’ailleurs, on peut percevoir des références au film de Grimault dans plusieurs longs-métrages du studio comme Le Château de Cagliostro ou encore dans Le Château dans le ciel.

