Quand sort la saison 2 de Bref sur Disney+ ?

Treize ans après son final bouleversant, la série courte Bref s’offre un retour surprise, sur Disney+ cette fois. Date de sortie, casting, histoire… voici tout ce que l’on sait déjà sur cette saison 2 très attendue.

« Je l’ai regardée, elle m’a regardée, je l’ai regardée, bref » : si vous n’avez pas vécu dans une grotte ces dernières années, vous avez forcément déjà entendu parler de la série Bref. Diffusés sur Canal+ entre 2011 et 2012, les 82 épisodes imaginés par Kyan Khojandi et son compère Navo ont marqué toute une génération, grâce à des petites pastilles courtes, rapides et efficaces de seulement quelques minutes.

Véritable générateur de répliques cultes, la production, centrée sur un trentenaire un brin paumé, va désormais avoir droit à une saison 2, treize ans plus tard. Le narrateur et personnage principal, le fameux « Je », incarné par Kyan Khojandi, revient ainsi dans un tout nouveau format, sur Disney+ cette fois. Date de sortie, nombre d’épisodes, distribution… Voici tout ce que vous devez savoir sur cette suite inattendue de Bref.

Au fait, de quoi parle Bref avec Kyan Khojandi ?

La série s’intéresse au quotidien d’un trentenaire ordinaire, dont on ne connaîtra jamais le prénom et qui sera toujours uniquement désigné comme « Je ». C’est lui qui nous raconte ses péripéties parisiennes grâce à une voix-off au débit ultra-rapide. Au début de Bref, le personnage est chômeur et célibataire, entretenant seulement un plan cul régulier avec Marla. Il partage sa vie avec son colocataire, Baptiste. Sa vie est bouleversée lorsqu’il rencontre « cette fille » lors d’une soirée.

Kyan Khojandi dans Bref // Source : Canal+

Créée par Kyan Khojandi et Navo, Bref est l’une des toutes premières séries courtes de la télévision française. Grâce à son montage saccadé, son héros attachant et ses thématiques importantes, comme la dépression, elle a rapidement connu un immense succès. Au point que seulement 40 épisodes ont été commandés à l’origine par Canal+, suivis par 40 nouveaux chapitres, tournés suite à son triomphe.

Deux derniers épisodes ont finalement été diffusés en 2012, pour conclure la série. 82 épisodes plus tard, Bref est ainsi devenue une véritable référence pour toute une génération, qui a pu s’identifier à un personnage principal angoissé, faisant face à des problèmes du quotidien.

La bande-annonce de la saison 2 de Bref

« Bref, ça y est, j’ai 40 ans ». Le 31 janvier 2025, Disney+ a partagé un premier trailer pour la saison 2 de la série culte, dans lequel on retrouve évidemment le personnage de Je, ainsi que plusieurs protagonistes bien connus des fans comme Marla, interprétée par Bérengère Krief.

Canal+ ou Disney+ : où regarder la saison 2 de Bref en streaming ?

C’est l’une des surprises du retour de Bref : cette dernière ne sera pas diffusée sur Canal+, comme c’était le cas auparavant, mais bien sur Disney+. Dans une interview accordée au Parisien, Kyan Khojandi a expliqué ce choix par le refus de Canal+ de les suivre sur ce projet. Une décision étonnante, compte tenu de l’immense succès de la série.

Disney+ récupère donc les droits de Bref et a même déjà mis en ligne l’intégralité de la saison 1, également disponible gratuitement sur YouTube. Vous pouvez donc en profiter pour revoir tous les épisodes, avant de découvrir la suite.

Combien d’épisodes sont prévus pour le retour de la série culte ?

Qui dit nouvelle saison, dit nouveau format : en 2025, Bref changera ses habitudes et quittera son rythme vif, qui tenait sur seulement 2 minutes. Cette fois, 6 épisodes de 30 minutes composeront donc la saison 2 de Bref. Un format beaucoup plus classique, qui bouleversera complètement la narration accélérée si caractéristique de la série.

Kyan Khojandi dans la saison 2 de Bref // Source : Disney+

Dans un communiqué partagé par Disney+, les créateurs de la série, Kyan Khojandi et Bruno Muschio (Navo), ainsi que Harry Tordjman, le producteur de la série, expliquent avoir « l’envie de raconter une histoire encore plus grande, remplie de petites histoires et de pousser tous les curseurs. Nous avons retrouvé avec joie nos personnages et en avons créé des nouveaux pour explorer les thèmes qui nous sont chers : les relations amoureuses, le rapport aux parents, les nouvelles rencontres qui, au détour d’une conversation nous permettent d’évoluer, l’amitié, la parentalité et surtout un héros qui, à 40 ans, commence enfin à se remettre en question ».

Quand sort la saison 2 de Bref sur Disney+ ?

Les 6 épisodes de la saison 2 de Bref seront disponibles dès le vendredi 14 février 2025, sur Disney+.

Kyan Khojandi, Bérengère Krief, Alice David… Quels acteurs et actrices sont au casting de cette saison 2 ?

Au vu des premières images de la saison 2, les fans peuvent être rassurés : tout le casting original sera bien de retour dans Bref. Kyan Khojandi dans le rôle de Je, bien sûr, mais aussi Baptiste Lecaplain (Baptiste, l’ancien coloc), Bérengère Krief (Marla, l’ancien plan cul régulier), Alice David (« cette fille » dont Je tombait amoureux), Keyvan Khojandi (Keyvan, le frère) et Mikaël Alhawi (Ben, le pote à problèmes).

Bérengère Krief et Kyan Khojandi sont de retour pour la saison 2 de Bref // Source : Disney+

De nouveaux venus seront également de la partie, à commencer par Laura Felpin (Annick dans Le Flambeau), qui incarnera la nouvelle coloc de Je. On pourra aussi apercevoir des acteurs phares comme Alexandre Astier (Kaamelott) ou Jean-Paul Rouve (Les Tuche), des vidéastes comme Mister V, Freddy Gladieux ou McFly & Carlito, mais aussi des têtes bien connues de l’univers de Kyan Khojandi et Navo comme Jonathan Cohen, héros de Serge le mytho ou Orelsan et Gringe, rappeurs iconiques de Bloqués.

Tout ce petit monde sera donc réuni dans Bref, dès le 14 février 2025.

