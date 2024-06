Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo offre une dernière salve de gros jeux à la Switch. Dans le lot, il y a la remasterisation HD de Luigi’s Mansion 2, initialement paru sur 3DS. Notre verdict.

Quand la GameCube est sortie en 2002, je ne l’ai pas achetée tout de suite. Ce n’est pourtant pas l’envie qui manquait, et je pourrais résumer mon engouement initial en un seul jeu : Luigi’s Mansion. À l’époque, pour accompagner la sortie de sa nouvelle console, Nintendo s’était passé de Mario — sa fidèle mascotte — pour offrir une aventure à Luigi, son frère froussard. L’idée était excellente et le titre fait partie de nos incontournables de la GameCube.

Luigi’s Mansion recyclait le concept de S.O.S. Fantômes, à savoir capturer des fantômes, à la sauce Nintendo (c’est-à-dire en beaucoup plus mignon). Il fut le point de départ d’une saga qui a connu un drôle de destin, avec une première suite sur la console protable Nintendo 3DS puis un troisième opus exclusif à la Switch. À chaque fois, la firme nippone a agrémenté sa recette avec des nouveautés plus ou moins intéressantes.

Mais plutôt que d’enchaîner avec un éventuel Luigi’s Mansion 4, elle préfère ressortir Luigi’s Mansion 2 sur Switch, mais en haute définition. L’idée est d’accompagner la fin de vie de la console avec des valeurs sûres.

Luigi’s Mansion 2 est un bon jeu pour la Switch

On reconnaît un jeu vidéo 3DS à son découpage. Celui de Luigi’s Mansion 2 s’appuie sur un ensemble de missions courtes, réparties dans différents biomes (disons plutôt des manoirs). Nintendo avait fait ce choix pour offrir des sessions adaptées à une utilisation nomade (exemple : une mission pendant un trajet de RER). En arrivant sur Switch, Luigi’s Mansion 2 HD ne bouscule rien et retrouve ce format qui lui sied tout autant (la Switch est aussi une console portable, après tout).

Luigi’s Mansion 2 HD brille surtout par ses secrets

De toute façon, Luigi’s Mansion 2 HD n’a pas des prétentions narratives très élevées. Le plombier au costume vert doit aider un professeur à récupérer les fragments d’une Lune qui, quand elle est brisée, rend les fantômes agressifs. Ce n’est qu’un prétexte pour imaginer des situations à la fois loufoques et sources de puzzles ou de combats face à des ectoplasmes. Si vous avez joué à la saga, la marche à suivre est toujours la même : on flashe les ennemis avec la lampe pour les immobiliser, puis on les aspire.

Les fantômes de Luigi’s Mansion 2 HD sont mignons. // Source : Capture Switch

Les situations sont variées pour qu’on esquisse toujours un sourire, en dépit du fait qu’on finit toujours par visiter les mêmes salles au sein d’un même chapitre. Le bestiaire finit par manquer d’originalité — en dehors des boss —, mais ce n’est pas très grave. Luigi’s Mansion 2 HD brille surtout par ses secrets qui donnent envie de tout aspirer ou de tout révéler avec sa lampe magique. Cela apporte un peu de piment aux rares moments d’exploration.

Luigi utilise une Nintendo DS comme gadget. // Source : Capture Switch

Luigi’s Mansion 2 HD est surtout attendu sur le volet graphique, puisqu’on parle d’un jeu vidéo initialement paru sur Nintendo 3DS — console à la puissance nettement inférieure. Sans surprise, on troque volontiers la 3D stéréoscopique pour le gain visuel permis par la Switch. Sans atteindre la finesse de Luigi’s Mansion 3 (l’un des plus beaux jeux du catalogue), la deuxième aventure entre humour et épouvante de Luigi s’offre une belle cure de jouvence. Sur l’écran principal de la 3DS, le rendu était pixelisé et assez grossier. Sur celui de la Switch, le filtre HD fait des miracles pour un résultat qui fait bien plus honneur à l’aventure. Pour celles et ceux qui découvriraient le jeu pour la première fois, c’est un petit bonheur. Dommage, cependant, que Nintendo le facture au prix fort.

Le verdict 7/10 Luigi’s Mansion 2 HD Voir la fiche 44,49 € sur Amazon On a aimé Concept toujours aussi fort

Belle remasterisation

Luigi est un vrai héros On a moins aimé Cela reste un jeu 3DS dans la structure

60 € pour un jeu 3DS…

Luigi’s Mansion 3 existe Alors que la Switch s’approche inéluctablement de la fin, Nintendo lui offre une retraite garnie de valeurs sûres. Pour alimenter le catalogue, l’entreprise n’hésite pas à piocher dans ses gloires du passé. Luigi’s Mansion 2 en est une preuve de plus. La deuxième aventure du plombier gaffeur au costume vert, initialement parue sur 3DS, revient au format HD. Le concept, articulé autour de puzzles simplistes et des captures de fantômes, fonctionne toujours aussi bien. Moins ambitieux que sa suite (Luigi’s Mansion 3 est une exclusivité Switch) du côté de la structure, Luigi’s Mansion 2 s’appuie sur des sessions plus adaptées au format nomade. Ce qui tombe plutôt bien pour une console comme la Switch.

