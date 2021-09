La GameCube est sortie le 14 septembre 2001 au Japon. À l'occasion de ses 20 ans, on vous propose une sélection de jeux qui ont marqué les esprits.

Ce mardi 14 septembre 2021 est le jour de tous les événements : le keynote de rentrée d’Apple, pendant lequel on découvrira la nouvelle gamme iPhone 13, ou encore le retour de la Ligue des champions (la plus prestigieuse des compétitions de football). Mais il ne faudrait pas oublier l’anniversaire de l’une des consoles les plus populaires (malgré des ventes décevantes) : la Nintendo GameCube.

Si vous interrogez votre cercle d’amis, vous pouvez être sûrs qu’au moins une personne a craqué pour la console cubique de Nintendo, qui fête donc ses 20 ans aujourd’hui (elle a été lancée le 14 septembre 2001 au Japon). Peut-être que les concernées l’ont encore dans leur grenier, prêtes à la ressortir du carton lorsqu’elles se sentent d’humeur nostalgique.

La GameCube a accueilli beaucoup de jeux culte. Il a donc été difficile d’en sélectionner cinq. Voici notre sélection, mais il faut garder à l’esprit que d’autres titres mériteraient d’y figurer (Super Mario Sunshine, F-Zero GX, Resident Evil Rebirth, Star Wars : Rogue Squadron II – Rogue Leader, TimeSplitters 2, Tales of Symphonia…).

Nos cinq incontournables sur GameCube

Luigi’s Mansion

L’histoire retiendra que la GameCube est née avec un rendez-vous manqué : la console n’est pas sortie avec un jeu Mario. La mascotte emblématique de Nintendo a alors passé le flambeau à son frère Luigi, pour une aventure inédite intitulée Luigi’s Mansion. À nos yeux, c’est le jeu le plus marquant du line-up de lancement. La firme nippone s’amuse dedans du côté peureux et gaffeur de Luigi dans une chasse aux fantômes plus mignons qu’effrayants. Graphiquement très joli (pour l’époque), Luigi’s Mansion assumait une proposition originale, en ne cédant jamais à la facilité (ce n’est pas un jeu Mario déguisé).

Depuis, Luigi’s Mansion est devenu une trilogie, avec une première suite sur 3DS et une deuxième sur Nintendo Switch. De son côté, Mario a divisé les fans avec Super Mario Sunshine — sa deuxième aventure 3D.

The Legend of Zelda : The Wind Waker

Avec ses graphismes en cel-shading (aspect cartoon qui constituait un vrai risque, au point d’être vite critiqué), The Legend of Zelda : The Wind Waker ressemble à un dessin animé pour enfants. Il suffit de regarder la bouille de Link pour s’en convaincre : on est loin du héros badass qui sauve des royaumes. Pour autant, malgré cette apparence teintée de naïveté, The Legend of Zelda : The Wind Waker est une vaste aventure comme la saga sait si bien nous en offrir. On garde encore en mémoire ces longues traversées maritimes, qui offrait déjà ce souffle de liberté, que l’on retrouvera, magnifié, dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Pour rappel, The Legend of Zelda : The Wind Wake a eu droit à une — belle — remasterisation HD sur Wii U.

Resident Evil 4

À l’époque de la GameCube, Nintendo arrivait encore à signer des partenariats avec d’autres éditeurs. Parmi eux, il y avait Capcom, à l’origine de plusieurs grosses exclusivités. Resident Evil 4, qui a fini par sortir ailleurs ensuite, est l’une d’entre elles. Il s’agit du dernier épisode imaginé par le père de la saga (Shinji Mikami). Il est loin d’être le plus effrayant, mais a suffisamment d’arguments pour plonger la joueuse et le joueur dans une atmosphère lugubre (une zone reculée de l’Espagne, en proie à un culte étrange). Pour l’anecdote, Nintendo et Capcom ont commercialisé une console collector (coloris argent) — un signe que Resident Evil 4 comptait beaucoup pour la GameCube.

Et il paraît qu’un remake serait actuellement en préparation chez Capcom. Pas pour la GameCube, bien sûr.

Super Smash Bros. Melee

Super Smash Bros. n’est pas né sur GameCube (son berceau restera la Nintendo 64). En revanche, c’est sur cette console que la saga est devenue un franc succès. Pour rappel, il s’agit d’un jeu combat reprenant la philosophie des Mario Kart : grand casting, gameplay accessible et convivial, vraie profondeur pour plaire aussi aux experts. Preuve que Smash Bros. et la GameCube sont liés pour l’éternité ? Nintendo ne manque jamais l’occasion de ressortir sa manette GameCube — et des adaptateurs — pour que les puristes retrouvent les sensations d’antan sur les consoles plus récentes (l’accessoire est parfait pour le gameplay). Ce fut encore le cas pour Super Smash Bros. Ultimate — l’opus de la Nintendo Switch.

Metroid Prime

Metroid Prime est un immense pari, encore une fois réussi par Nintendo. Développé en collaboration avec Retro Studios, il est parvenu à transformer une figure des jeux d’action/exploration 2D en adaptation 3D ultra convaincante. La manière dont les développeurs ont su transposer le gameplay dans ce nouveau format est à souligner. Sur l’agrégateur Metacritic, le titre obtient un score de 97 sur 100, auréolé du macaron ‘must-play’. Une troisième suite est actuellement en préparation pour la Nintendo Switch (même si on n’a rien vu d’autre qu’un écran titre).

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo