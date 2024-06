Lecture Zen Résumer l'article

Le premier semestre de l’année 2024 est désormais terminé. On peut se projeter sur le calendrier des grosses sorties de jeux vidéo prévues d’ici au 31 décembre.

Nous entrons l’air de rien dans la deuxième moitié de l’année 2024. Le premier semestre a été calme du côté des jeux vidéo, malgré quelques temps forts : Palworld, Helldivers 2, Hades 2 en accès anticipé ou encore le DLC d’Elden Ring.

On peut désormais se projeter sur les sorties prévues jusqu’au 31 décembre 2024. Certaines sont assurément à suivre avec attention, sachant que nous n’avons mis que les titres avec une date déjà communiquée. On en a aussi écarté certains, à l’instar de Call of Duty: Black Ops 6 (trop évident).

Life is Strange: Double Exposure. // Source : Square Enix

Les 8 jeux vidéo à suivre pour la seconde moitié de 2024

Black Myth: Wukong (PC, PS5) — 20 août

Qu’il est attirant ce Black Myth: Wukong, qui se pavane avec son flamboyant moteur Unreal Engine 5 et son univers inspiré de la mythologie chinoise. On a d’abord cru qu’il s’agissait d’un soulslike, avec des combats de boss dantesques et exigeants. Mais les développeurs préfèrent le décrire comme un RPG d’action qui ne se résume pas à la difficulté. Tant mieux.

Star Wars Outlaws (PC, PS5, Xbox Series) — 30 août

Ces dernières années, la saga Star Wars s’est perdue dans productions inégales, avec des propositions médiocres et de belles réussites. Par contre, on peut affirmer que les jeux vidéo les plus récents sont réussis. Édité par Ubisoft, Star Wars Outlaws est très prometteur. Le studio derrière — Massive Entertainment — sait y faire et, pour une fois, on n’incarnera pas un Jedi mais une contrebandière.

Astro Bot (PS5) — 6 septembre

Et si l’exclusivité PS5 de cette année 2024 était Astro bot ? La mascotte, imaginée pour rendre hommage à l’héritage PlayStation, quitte son costume de pourvoyeur de démos technologiques pour une vraie aventure. Les premiers avis sont encourageants : est évoquée une expérience généreuse et bien pensée, susceptible d’offrir à la PS5 son Super Mario Bros. Il n’y a sans doute pas meilleure comparaison dans le genre.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PC, PS5, Xbox Series) — 9 septembre

Quoi de mieux qu’un bon défouloir pour bien gérer la rentrée ? Warhammer 40,000: Space Marine 2 étale toute sa violence dans un jeu d’action qui rappelle les Gears of War (avec une emphase sur le corps-à-corps tout de même). Le jeu est bien parti pour faire honneur à l’univers conçu par Games Workshop. Nos premières impressions, datant de la gamescom 2023, étaient en tout cas positives.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) — 26 septembre

Il va y avoir un nouveau jeu Zelda cette année, révélé lors du dernier Nintendo Direct. Il s’appuiera sur une particularité historique : cet épisode nous mettra dans la peau de Zelda, plutôt que Link. La princesse sera armée d’un bâton magique qui lui permettra d’invoquer des objets — et des monstres pour se défendre. Nintendo aurait quand même pu faire la blague en l’appelant The Legend of Link…

Silent Hill 2 (PS5) — 8 octobre

On a déjà eu beaucoup de remakes de jeux d’horreur culte. Capcom en a fait sa spécialité avec les Resident Evil, tandis qu’Electronic Arts a offert une seconde jeunesse à Dead Space. C’est maintenant au tour de Konami de faire renaître Silent Hill 2, titre qui a beaucoup marqué les esprits. En espérant que la relecture soit à la hauteur des précédents jeux cités.

Life is Strange: Double Exposure (PC, PS5, Xbox Series) — 29 octobre

Max, héroïne du tout premier Life is Strange, est de retour. Dans sa nouvelle aventure, elle va devoir enquêter sur la mort d’une de ses amies, sachant qu’elle pourra voyager entre deux dimensions. On devrait retrouver dans Life is Strange: Double Exposure ce qui fait la force de la saga narrative, à commencer par une écriture immersive.

Assassin’s Creed Shadows (PC, PS5, Xbox Series) — 15 novembre

Le second semestre 2024 s’annonce particulièrement copieux pour Ubisoft. Quelques semaines après le lancement de Star Wars Outlaws, l’entreprise française proposera Assassin’s Creed Shadows. Ce nouvel épisode majeur s’articulera autour de deux personnages : une shinobi et un samouraï d’origine africaine (inspiré d’une personne qui a vraiment existé). Ils n’auront pas tout à fait le même gameplay, l’une privilégiant l’infiltration, quand l’autre sera plus rentre-dedans.

