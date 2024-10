Lecture Zen Résumer l'article

Astro Bot rend hommage à tout un pan de l’héritage PlayStation. Mais si beaucoup de jeux sont concernés, un manque à l’appel : Final Fantasy VII. Visiblement, Square Enix n’a pas donné son accord.

Exclusivité PlayStation 5 parue au début du mois de septembre, Astro Bot est l’un des meilleurs jeux de cette année 2024. D’une générosité débordante, il touche à une forme de nostalgie en rendant hommage à tous ces jeux qui ont marqué — et continueront de marquer — l’écosystème PlayStation. On retrouve bien évidemment les licences maison, d’Uncharted à Horizon, en passant par Ratchet & Clank, God of War et The Last of Us.

Mais il y a aussi des sagas imaginées par les éditeurs tiers, comme Street Fighter, Metal Gear Solid, Castlevania, Silent Hill, Tomb Raider, Resident Evil ou encore Monster Hunter. Même Crash Bandicoot, qui appartient désormais à Microsoft, passe une tête. Il y a toutefois un absent de taille dans tout ce beau monde : Final Fantasy VII, RPG qui est pourtant très attaché à l’histoire de la première console PlayStation (et qui est présent dans Astro’s Playroom).

Final Fantasy VII: Rebirth // Source : Square Enix

Square Enix n’a semble-t-il pas voulu être dans Astro Bot

Dans une interview accordée à Game File et publiée le 27 septembre, Nicolas Doucet, directeur créatif d’Astro Bot, a expliqué comment le studio Team Asobi a fait pour créer tous ces petits robots mignons qui évoquent d’autres jeux (sans les nommer explicitement d’ailleurs, ce qui est très malin). « Il faut que ça soit des jeux qui ont laissé un bon souvenir aux joueurs » indique-t-il. Voilà pourquoi le clown effrayant de Twisted Metal n’est pas là — « Si vous jouez avec votre enfant, vous n’avez pas envie de lui expliquer ce qu’il fait. »

Pour les bots inspirés des licences PlayStation, c’était facile pour Team Asobi, exception faite du travail de sélection. Pour les autres, en revanche, il a fallu convaincre les partenaires. Visiblement, il y a eu une immense vague d’adhésion. Nicolas Doucet explique : « Je me disais, ‘Peut-être que la moitié de ce que nous voulons sera là’. Finalement, quasiment toute notre liste est là, car les éditeurs ont levé leur main et on dit, ‘Bien sûr qu’on veut en être’. »

Presque tous ont répondu présent, donc, mais pas Square Enix, qui a pourtant de belles mascottes à mettre en avant. Nicolas Doucet n’a pas voulu fournir davantage de détails, mais on comprend que la firme nippone n’a pas voulu participer pour des raisons un peu opaques. Il révèle, « C’est difficile de commenter ce sujet. Nous respectons vraiment le choix de chaque éditeur. » Peut-être que Square Enix finira par revenir sur sa décision et apparaîtra dans une future extension d’Astro Bot, ou dans un éventuel Astro Bot 2. Car ne pas voir Final Fantasy ou encore Kingdom Hearts dans cette joyeuse fête est quand même très étrange.

