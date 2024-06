Lecture Zen Résumer l'article

Grande surprise du Nintendo Direct du 18 juin, le nouveau The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom fait de la princesse l’héroïne principale jouable pour la première fois. Link devrait disposer d’un rôle secondaire dans cette aventure, après avoir passé toute sa vie à secourir la fille du roi d’Hyrule.

The Legend of Zelda porte enfin bien son nom ! À l’occasion d’un Nintendo Direct diffusé le 18 juin, le géant japonais du jeu vidéo a dévoilé The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (les échos de la sagesse), le premier titre de la saga avec Zelda en héroïne principale.

Au sommaire de ce nouveau jeu, qui adopte un style animé dans la lignée du remake de Link’s Awakening (plutôt qu’une inspiration Breath of the Wild), la princesse Zelda part à la rescousse de… Link. Des années après le premier jeu en 1986, Zelda va enfin rendre la pareille à son fidèle serviteur.

Zelda, star d’un jeu Zelda

Dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo adapte le gameplay pour ne pas juste remplacer Link par Zelda.

Oubliez les épées et les boucliers, la princesse se bat avec un bâton magique (le sceptre de Tri) capable de recréer des objets précédemment croisés (exemple : une caisse en bois pour franchir des obstacles). À la manière de Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, le joueur devra ruser pour passer des niveaux, avec différentes possibilités. C’est une fée, qui accompagne Zelda, qui lui confère ce pouvoir. Les « échos » du titre font référence au pouvoir du bouton, capable de répliquer des objets.

Autre chose inédite dans le gameplay : dans les combats, Zelda peut utiliser son bâton pour générer des ennemis qui se battront pour elle. Ou créer des objets qu’elle lance sur les méchants.

La princesse Zelda avec son bâton magique et Tri. // Source : Nintendo

Dans les premiers extraits de la bande-annonce partagée par Nintendo, c’est bien Link qui semble être le héros principal, en partant à la rescousse de Zelda. Le chevalier se retrouve pris au piège une fois la princesse libérée, qui part donc vivre sa propre aventure pour le libérer à son tour. L’intrigue tourne autour d’étranges failles apparues sur Hyrule, qui provoque des disparations. Les développeurs se disent fiers de « briser les conventions », en donnant à Zelda le rôle de protagoniste qu’elle n’a jamais eu.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera disponible sur Nintendo Switch le 26 septembre. La Switch accueillera d’autres jeux en fin d’année, comme un nouveau Mario Party et une nouvelle aventure Mario et Luigi.

