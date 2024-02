Ubisoft prépare actuellement un nouvel épisode ambitieux pour la saga Assassin’s Creed. Codename Red est attendu pour la future année fiscale, soit avant le 31 mars 2025. Il se déroulera au Japon.

Après Assassin’s Creed Valhalla, un épisode massif sorti en 2020, Ubisoft a décidé de faire une grande pause avec sa saga phare. Il y a eu la petite parenthèse Assassin’s Creed Mirage en 2023, mais on attend toujours de découvrir qu’elle sera vraiment la suite, articulée autour du projet Infinity. On sait juste que le futur opus s’appelle pour le moment Assassin’s Creed Codename Red.

Dans les derniers résultats financiers d’Ubisoft, publiés le 8 février, Yves Guillemot a évoqué cet Assassin’s Creed Codename Red. Il fera a priori partie des grosses sorties de l’entreprise attendues pour l’année fiscale 2025, qui démarre le 1er avril 2024 (à l’instar de Star Wars Outlaws, prévu pour 2024). Que sait-on sur Assassin’s Creed Codename Red ? Faisons le point.

Quand se déroule Assassin’s Creed Codename Red ?

C’est la seule information qu’a donnée Ubisoft sur l’univers d’Assassin’s Creed Codename Red : il se déroulera dans le Japon féodal. Un rêve pour beaucoup de fans de la saga et cette époque préfigure une ambiance attractive. La grande force des Assassin’s Creed tient dans la reconstitution et on hâte de voir ce qu’Ubisoft peut faire avec le Japon.

Qui est le personnage principal d’Assassin’s Creed Codename Red ?

L’artwork principal du jeu nous montre une shinobi, qui sera a priori l’héroïne. Mais, selon des rumeurs partagées par Insider Gaming le 7 novembre, elle ne sera pas seule. On pourrait incarner deux personnages dans Assassin’s Creed Codename Red : Naoe Fujibayashi, qui cherche à se venger de la mort de son père (Fujibayashi Nagato, leader au sein de la province Iga qui a vraiment existé), et Yasuke, un samouraï d’origine africaine (qui a vraiment existé, aussi). Au début de l’aventure, Naoe et Yasuke seraient ennemis (samouraï versus ninja), avant de devoir s’allier dans leur désir commun d’unifier le Japon.

Quelles sont les nouveautés majeures d’Assassin’s Creed Codename Red ?

Il est encore trop tôt pour évoquer le gameplay d’Assassin’s Creed Codename Red, mais il reprendra les bases RPG des épisodes Origins, Odyssey et Valhalla. La présence d’une femme ninja au casting représente par ailleurs une aubaine pour remettre l’infiltration au centre de l’expérience.

Qui développe Assassin’s Creed Codename Red ?

C’est Ubisoft Québec qui est chargé de développer Assassin’s Creed Codename Red. C’est loin d’être un studio novice : il s’est déjà occupé d’Assassin’s Creed Odyssey (très apprécié par les fans) et Assassin’s Creed Syndicate (moins apprécié par les fans). Avec Codename Red, il fera évoluer la formule RPG entamée sur Origins.

C’est quoi déjà Assassin’s Creed Infinity ?

Tout comme Assassin’s Creed Codename Hexe (qui offrira une toute autre expérience), Assassin’s Creed Codename Red s’inscrira dans la plateforme Assassin’s Creed Infinity. Qu’est-ce que c’est ? « Un lieu centralisé où les joueurs pourront accéder aux futurs jeux Assassin’s Creed », rappelle Ubisoft dans cet article. On ne sait pas encore vraiment la forme que ce projet prendra, mais on imagine une sorte de multivers qui permettra de naviguer facilement d’un épisode à l’autre.

Quelle est la date de sortie d’Assassin’s Creed Infinity ?

Yves Guillemot a été assez clair sur la période de sortie d’Assassin’s Creed Codename Red : ce sera pour la future année fiscale, soit entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. Il existe une chance de voir arriver le jeu pour la fin de cette année, période habituelle pour les Assassin’s Creed. Au passage, cela lui permettra d’éviter GTA 6.

