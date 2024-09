Lecture Zen Résumer l'article

Disponible à partir du 6 septembre 2024 sur PlayStation 5, Astro Bot met déjà toute la presse d’accord. Ce raz de marée d’éloges vient surtout rappeler que ce jeu est le représentant d’un genre devenu trop rare.

Ces dernières années, on ne peut pas dire que les amatrices et amateurs de jeux de plateforme en 3D ont été servis comme il se doit. À moins de passer sa vie sur la Nintendo Switch, qui n’a connu que deux aventures de Mario (le triomphal Odyssey et le portage de 3D World). Sur les autres plateformes, les expériences du genre se comptent sur les doigts de la main. On peut le déplorer.

Surtout quand on voit l’océan de louanges dans lequel baigne (et pourrait se noyer) Astro Bot, jeu de plateforme 3D exclusif à la PlayStation 5, disponible à compter du 6 septembre 2024. Son impressionnant et mérité score sur Metacritic — 94 sur 100 — ne garantira pas son succès commercial. Cependant, un tel concert d’éloges le propulse immédiatement comme candidat potentiel au titre de jeu de l’année. Cette réussite critique rappelle hélas qu’il est la vitrine d’un genre devenu trop rare.

Astro Bot. // Source : Capture PS5

On veut des jeux de plateforme en 3D

Avant Astro Bot, on a rarement pu se réjouir en découvrant d’autres jeux de plateforme en 3D. Il y a eu Crash Bandicoot 4: It’s About Time en 2020 (85 sur 100), Psychonauts 2 en 2021 (87 sur 100) ou encore Tinykin en 2022 (78 sur 100). Sonic Frontiers, lui, est un peu trop expérimental pour être apprécié unanimement, tandis que Sackboy: A Big Adventure n’a littéralement rien d’une grande aventure. On a aussi eu Kao the Kangaroo, mais on mérite mieux que ça.

Il y a donc une disette dans le genre, alors que des expériences récentes ont été plébiscitées par la presse et appréciées par les joueuses et les joueurs. À une époque où la maîtrise technique était paradoxalement moindre, les jeux de plateforme en 3D avaient davantage le vent en poupe. On était même prêt à accepter leurs défauts (la gestion chaotique de la caméra, notamment). Quand on voit à quel point chaque jeu Mario en 3D est un événement, on se dit que le genre est sous-représenté. C’est tout l’inverse du Metroidvania, branche des jeux de plateforme en 2D.

C’est d’autant plus dommage que les jeux de plateforme en 3D sont généralement un terrain idéal pour réunir petits et grands devant un écran (les univers sont souvent mignons). Une pointe de nostalgie peut en ressortir, c’est d’ailleurs un levier sur lequel a appuyé Activision avec les remasterisations des jeux Crash Bandicoot et Spyro. Ces gloires du passé, habilement mises en avant dans Astro Bot, ne doivent pas être oubliées. Elles ont encore le droit de s’épanouir, dans le but de coller des sourires sur nos visages. On espère sincèrement qu’Astro Bot se vendra par millions. Cela pourrait donner des idées aux autres et remettre sur l’échiquier un genre qu’on adore.

