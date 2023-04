Amateurs d’horreur psychologique, vous êtes au bon endroit. Nous avons sélectionné 3 films angoissants qui vont accélérer votre rythme cardiaque et vous clouer de peur le temps d’une soirée Netflix : Invisible Man, The Call et Get Out.

On vous l’accorde, la période d’Halloween est largement passée. Mais après tout, avons-nous besoin de cette fête spéciale pour nous accorder un petit moment de frayeur devant un film, disponible sur une plateforme de SVOD ?

En ce mercredi 19 avril 2023, nous vous proposons donc de fermer vos volets, d’allumer quelques bougies et de vous mettre dans une ambiance propice aux sursauts de peur. C’est fait ? Parfait, alors vous pouvez allumer votre application Netflix et choisir entre redouter la moindre trace de pas avec Invisible Man, modifier le passé grâce à The Call ou rencontrer la pire belle-famille du monde avec Get Out.

Invisible Man avec Elizabeth Moss (The Handmaid’s Tale) // Source : Universal Pictures

Invisible Man, sur Netflix, réinvente le mythe façon féministe

Parfois, la peur peut se cacher derrière… absolument rien. C’est ce que prouve avec brio Invisible Man, sorti en 2020. Enfin disponible dès ce mercredi 19 avril 2023 sur Netflix, le film suit la reconstruction difficile de Cecilia. Alors qu’elle vient de fuir Adrian, son compagnon violent et abusif, elle tente de retrouver une vie normale, malgré des angoisses persistantes. Quelques semaines plus tard, Cecilia apprend qu’Adrian vient de se suicider. Sous le choc, la brillante architecte a pourtant l’impression que sa présence tyrannique la suit partout, au point de provoquer d’étranges phénomènes…

Pour aller plus loin Netflix vient de pénaliser lourdement son forfait basique

Invisible Man est l’exemple même du thriller psychologique qui ne tombe pas dans la surenchère gratuite mais use plutôt de l’horreur pour délivrer un message avec force. Toute l’intrigue tourne ainsi autour des violences subies par Cecilia et du traumatisme qu’elle tente de surmonter. Invisible Man a ainsi l’intelligence de ne pas céder aux jump scares faciles mais plutôt de dissimuler l’angoisse dans les silences, le vide, là où le mal peut surgir à chaque instant. On vous prévient : il faut juste aimer les gros plans sur le visage d’Elizabeth Moss, déjà filmée de très près dans The Handmaid’s Tale. L’actrice y livre tout de même une nouvelle performance marquante, dans ce film qui réinvente le mythe de l’homme invisible pour lutter contre le patriarcat. Malin et prenant.

À voir si vous avez aimé : Hollow Man ; Promising Young Woman ; The Handmaid’s Tale ; Top of the Lake

Hollow Man ; Promising Young Woman ; The Handmaid’s Tale ; Top of the Lake À voir si vous cherchez : thriller psychologique ; science-fiction ; intrigue bien ficelée ; invisibilité ; traumatisme ; frissons ; dénoncer les violences sexistes et sexuelles ; scruter le moindre recoin de votre chambre avant d’aller dormir pour apercevoir une menace cachée

The Call, sur Netflix, tente de changer votre destin

Seo-Yeon, une vingtenaire dépressive et hantée par la mort de son père, retourne dans sa vieille maison d’enfance. Elle y découvre un mystérieux téléphone, qui lui permet de communiquer avec Young Sook, qui a le même âge et se trouve dans la même demeure. Sauf que les deux jeunes femmes se parlent en réalité à 20 ans d’intervalle. Grâce à cette connexion temporelle, elles vont tenter d’influer sur leurs vies respectives et ainsi modifier leur passé, comme leur futur.

Nous vous conseillons de ne rien lire ou voir de plus avant de vous lancer dans The Call, qui recèle bien des secrets, agréables à découvrir pendant le visionnage. Ce film coréen déroule ainsi deux lignes temporelles, qui peuvent changer à chaque seconde. Jusqu’à l’ultime minute de cette épopée horrifique, les deux protagonistes ne sont à l’abri de rien, tant chaque retournement de situation s’opère en un battement de cil.

The Call réussit le tour de force de nous tenir en haleine pendant 2 heures, tout en utilisant chaque sonnerie de téléphone comme une petite bombe narrative. Visuellement splendide, le long-métrage peut se reposer sur le talent des comédiennes Park Shin-hye et Jeon Jong-seo, toutes deux magistrales. Leur jeu du chat et de la souris instaure une tension psychologique maîtrisée de bout en bout, magnifiée par une réalisation vraiment terrifiante. Mais soyez prêts : vous n’entendrez plus jamais une sonnerie téléphonique de la même façon après avoir vu The Call.

À voir si vous avez aimé : Phone Game ; Fréquence interdite ; Dark ; Mirage ; Unlocked

Phone Game ; Fréquence interdite ; Dark ; Mirage ; Unlocked À voir si vous cherchez : voyage dans le temps ; film coréen ; thriller ; suspense ; dérangeant ; cérébral ; appels étranges ; univers parallèles ; effet papillon ; redouter la moindre sonnerie de téléphone

Get Out, sur Netflix, dénonce le racisme par la satire et l’horreur

Chris et Rose filent le parfait amour depuis plusieurs mois. Chris, jeune photographe noir, s’apprête alors naturellement à rencontrer les parents de Rose, un couple de Blancs bien installés dans une immense maison. Mais alors que le week-end s’annonçait idyllique, des événements troublants semblent se dérouler sous les yeux de Chris et les parents de Rose se révèlent finalement moins progressistes qu’ils ne le laissent paraître…

En 2017, la sortie de Get Out a été un véritable ras-de-marée dans le genre bien codifié de l’horreur. Le film de Jordan Peele a fait l’effet d’une petite bombe en mélangeant comédie, satire et éléments bien horrifiques, le tout enrobé dans une narration aux twists inoubliables. Un récit haletant, qui a justement remporté l’Oscar du meilleur scénario original, en 2018. Il faut dire que Get Out va chercher l’horreur là où elle prend racine : dans les pires pensées de l’Humanité.

L’angoisse naît alors du racisme, malheureusement toujours aussi actuel en 2023, et des démons qui se cachent bien parmi nous avant de révéler leurs plus sombres idées au grand jour. Vraiment, si vous voulez avoir la chair de poule, tout en alimentant votre désir de révolte, ne ratez pas Get Out. Et pour vous convaincre de le regarder rapidement, sachez qu’il quittera le catalogue Netflix le lundi 15 mai 2023.

À voir si vous avez aimé : Us ; Nope ; BlacKkKlansman ; The Hate U Give

Us ; Nope ; BlacKkKlansman ; The Hate U Give À voir si vous cherchez : horreur ; satire ; emprise psychologique ; apparences trompeuses ; manipulation ; cérébral ; frissons ; dénoncer le racisme ; voir (peut-être) votre belle-famille autrement

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.