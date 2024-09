Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft a annulé au dernier moment un événement prévu dans le cadre du Tokyo Game Show, ainsi que les previews d’Assassin’s Creed Shadows. À environ un mois et demi de la sortie du jeu, c’est inquiétant.

Le timing ne pouvait pas être pire pour Ubisoft. Dans la nuit du 24 au 25 septembre, à l’occasion de son State of Play, Sony a officialisé Ghost of Yotei, son nouveau jeu PS5 situé dans le Japon féodal. Un dernier clou planté dans le cercueil pour Assassin’s Creed Shadows, concurrent direct qui a enchainé les coups durs quelques heures plus tôt.

Dans un communiqué publié le 24 septembre sur son compte japonais, Ubisoft a annoncé l’annulation d’un événement en ligne prévu dans le cadre du Tokyo Game Show 2024, le 26 septembre (soit deux jours avant). Dans la foulée, le journaliste Tom Henderson a indiqué que l’entreprise avait aussi reporté — à une date indéterminée — des sessions preview pour que la presse puisse essayer Assassin’s Creed Shadows en avant-première (une information confirmée par d’autres médias).

Assassin’s Creed Shadows // Source : Ubisoft

Faut-il s’inquiéter pour Assassin’s Creed Shadows ?

Tout porte à croire qu’Assassin’s Creed Shadows s’apprête à être repoussé. À un mois et demi de sa date de sortie actuelle (le 15 novembre), les signaux ne sont pas bons du tout. Annuler un événement au Japon, alors que le jeu se déroule au Japon, n’est pas hyper positif pour la communication — d’autant qu’il y a plusieurs polémiques liées à l’un des personnages principaux et à la représentation de certains traits de la culture nippone.

Et il semblerait qu’Ubisoft ne soit pas suffisamment confiant dans les qualités du jeu, sans quoi les hands-on organisés pour la presse n’auraient pas été repoussés — là encore, à la dernière minute. À moins que la multinationale opte pour une tout autre stratégie, qui consisterait alors à en montrer le moins possible pour garder le maximum de surprises (et éviter de mettre de l’huile sur certains feux ?). Au regard de la manière dont sont constamment alimentés les canaux de communication, on croit peu à cette hypothèse.

Ces remous autour d’Assassin’s Creed Shadows interviennent en prime dans un contexte économique alarmant pour Ubisoft. À la bourse, l’action est au plus bas — moins de 12 € à l’heure où nous écrivons ces lignes –, avec une courbe descendante. Il faut remonter à 2014 pour constater une valeur du titre aussi faible. AJ Investments, l’un des actionnaires, a carrément écrit une lettre ouverte pour demander à Ubisoft de redevenir une entreprise privée, alors qu’il estime l’action à 40/45 €. Assassin’s Creed Shadows a donc tout intérêt à être un carton commercial, ce qui passera aussi par des retombées médiatiques positives — contrairement à Star Wars Outlaws.

Assassin’s Creed Shadows Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+