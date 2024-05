Lecture Zen Résumer l'article

Parfois, on a simplement besoin d’un peu d’amour pour combler notre côté fleur bleue. Voici donc 5 films romantiques parfaits pour se remonter le moral, à voir en streaming : L’idée d’être avec toi, My Dear F***ing Prince, Puppy Love, Bottoms ainsi que Surclassée.

Même pour les plus réfractaires au genre, les comédies romantiques constituent toujours l’assurance de se changer les idées devant un cocon de bons sentiments, sans prise de tête. Heureusement, les plateformes de SVOD débordent de contenus à l’eau de rose, pour notre plus grand bonheur. Voici donc 5 romances feel-good, à dévorer sans modération.

L’idée d’être avec toi sur Prime Video, la plus Harry Stylesque des romances

Imaginez un peu : vous assistez au concert du célèbre boys band August Moon lors de leur passage à Coachella et d’un coup, l’un des chanteurs vous dédie la prochaine chanson… Oui, à vous, la quarantenaire qu’il a rencontré par hasard, quelques instants plus tôt. Commence alors une histoire d’amour entre Solène, mère célibataire, et le célèbre Hayes Campbell…

Toute ressemblance avec un artiste inconnu nommé Harry Styles n’est pas fortuite : L’idée d’être avec toi s’inspire d’une fan fiction écrite en pensant au fameux leader des One Direction. Le film surfe ainsi sur les mêmes influences, multipliant les ressemblances avec le musicien.

Mais au-delà de la référence évidente à Harry Styles, L’idée d’être avec toi se révèle être une sympathique comédie romantique sur la différence d’âge, et particulièrement les injonctions imposées aux femmes.

Anne Hathaway continue d’y prouver qu’elle est une immense actrice, peu importe le genre, et il est difficile de ne pas succomber au charme de son duo sensuel formé avec Nicholas Galitzine (Bottoms). Cerise sur le gâteau : les chansons de la bande originale sont si géniales qu’elles vont directement entrer dans vos playlists estivales, on vous le garantit.

À voir si vous avez aimé : Coup de foudre à Notting Hill ; 20 ans d’écart ; Un Jour ; After ; Tout sauf toi ; Mon inconnue

Coup de foudre à Notting Hill ; 20 ans d’écart ; Un Jour ; After ; Tout sauf toi ; Mon inconnue À voir si vous cherchez : comédie ; romance ; feel-good ; casting en or ; sans prise de tête ; différence d’âge ; boys band ; trouver l’amour pendant Coachella ; de nouvelles chansons pour vos playlists estivales ; Anne Hathaway qui ne vieillit jamais ; une fan faction sur Harry Styles

My Dear F***ing Prince sur Prime Video, la plus royale des romances

Prenez le jeune héritier de la famille royale britannique, donnez-lui le coup de foudre pour le fils de la présidente américaine, ajoutez quelques mots doux et autres papillons au ventre ainsi qu’une bonne dose d’humour sur les différences culturelles entre les États-Unis et le Royaume-Uni et bingo : vous obtenez le savoureux mélange de My Dear F***ing Prince (ou Red, White and Royal Blue).

Adaptée du livre à succès de Casey McQuiston, cette romance gay comble toutes nos attentes, en proposant un film léger à souhaits, mais tout de même profondément engagé pour la représentation LGBTQIA+.

Le long-métrage bénéficie surtout de l’alchimie électrique entre Taylor Zakhar Perez (The Kissing Booth 2 et 3) et Nicholas Galitzine (L’idée d’être avec toi), qui forment un couple sexy et adorable à l’écran, tiraillé entre leurs sentiments passionnés et les obligations de leurs fonctions publiques respectives. Une histoire d’amour lumineuse, qui mérite largement le détour.

À voir si vous avez aimé : Orgueil et Préjugés ; The Crown ; Princesse malgré elle ; Heartstopper ; Love, Simon ; Love, Victor

Orgueil et Préjugés ; The Crown ; Princesse malgré elle ; Heartstopper ; Love, Simon ; Love, Victor À voir si vous cherchez : comédie ; romance ; royauté ; amour gay ; ados mais pas que ; politique américaine ; famille royale britannique ; feel-good ; casting en or ; adaptation de livre ; Uma Thurman en présidente badass des États-Unis ; le match de polo le plus sexy du monde

Puppy Love sur Prime Video, la plus toutou des romances

Si les vidéos d’animaux mignons vous remontent le moral à tous les coups, alors vous devriez adorer Puppy Love, qui mise justement sur notre amour pour les chiots les plus craquants de la planète. Dans cette comédie romantique au pitch improbable, Nicole, libre comme l’air, rencontre ainsi Max, un introverti anxieux.

Problème : leur premier date est un désastre, mais leurs chiens respectifs, eux, attendent désormais des chiots ensemble. Devenus co-parents canins, ils pourraient bien trouver l’amour au passage…

Lucy Hale (Pretty Little Liars) et Grant Gustin (The Flash) illuminent cette romance prévisible, avec des personnages caricaturaux mais plutôt originaux pour le genre. Puppy Love ne révolutionne tout de même rien, mais comblera parfaitement votre besoin de voir des toutous adorables à l’écran.

À voir si vous avez aimé : Marley et moi ; Dog Days ; Pretty Little Liars ; The Flash ; La Belle et le Clochard ; Dans les yeux d’Enzo

Marley et moi ; Dog Days ; Pretty Little Liars ; The Flash ; La Belle et le Clochard ; Dans les yeux d’Enzo À voir si vous cherchez : comédie ; romance ; animaux mignons ; feel-good ; sans prise de tête ; casting en or ; débrancher son cerveau ; les opposés s’attirent ; un pitch sorti d’une pochette surprise ; un chien adorable au doux nom de Channing Tatum ; une baston au sabre laser

Bottoms sur Prime Video, la plus badass des romances

On triche un peu en mettant Bottoms, ce Fight Club lesbien absolument génial, dans cette sélection. Mais après tout, le film mélange les genres avec brio, y compris celui de la comédie romantique feel-good. On y suit deux étudiantes impopulaires qui décident de lancer un groupe de self-défense féminin, dans le seul but d’impressionner leurs crushs : des pom-pom girls.

Bottoms enchaîne les punchlines données à des personnages complètement déjantés, incarnés par un casting au top de sa forme, Ayo Edebiri (The Bear), Rachel Sennot (The Idol) ou encore Ruby Cruz (Willow) en tête. Ce n’est pas pour rien que cette comédie queer était l’un de nos coups de cœur de l’année 2023 : le long-métrage est une véritable bouffée d’air frais adolescent, que l’on attendait depuis longtemps.

À voir si vous avez aimé : Fight Club ; Sex Education ; American Pie ; SuperGrave ; Derry Girls

Fight Club ; Sex Education ; American Pie ; SuperGrave ; Derry Girls À voir si vous cherchez : comédie ; décalé ; humour ; action ; baston ; débrancher son cerveau ; romance ; casting en or ; parodie ; sororité ; ados mais pas que ; queer ; feel-good ; critique de la masculinité toxique ; bravo les lesbiennes

Surclassée sur Prime Video, la plus aérienne des romances

Le mensonge et la double identité sont parmi les clichés préférés des comédies romantiques. Surclassée n’échappe pas à la règle, en nous racontant l’histoire d’Ana, une jeune assistante dans le domaine de l’art qui obtient une place en première classe, pour un important voyage d’affaires à Londres, avec sa boss.

À ses côtés, se trouve l’élégant et fortuné Will, auprès de qui elle se fait passer pour une riche femme d’affaires. Évidemment, ce mensonge va très rapidement la rattraper…

L’alchimie entre Camila Mendes (Riverdale) et Archie Renaux (Shadow and Bone) manque malheureusement d’étincelles pour changer Surclassée en véritable conte de fées. On se laisse tout de même prendre au jeu de ce quiproquo classique, mais efficace, à défaut de nous emmener directement au septième ciel.

À voir si vous avez aimé : Le Diable s’habille en Prada ; Emily in Paris ; Cendrillon ; L’autre Zoey ; Crazy Stupid Love ; L’Arnacoeur

Le Diable s’habille en Prada ; Emily in Paris ; Cendrillon ; L’autre Zoey ; Crazy Stupid Love ; L’Arnacoeur À voir si vous cherchez : comédie ; romance ; feel-good ; débrancher son cerveau ; mensonges ; milieu artistique ; apparences trompeuses ; faire un voyage à Londres par procuration ; des références à Bridgerton et Downton Abbey

